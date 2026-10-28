A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) completa 48 anos nesta terça-feira (28), com papel importante na ligação entre a capital paulista e o interior do estado. Inaugurada em 1978, a estrada integra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes e atende ao transporte de passageiros e ao escoamento de cargas industriais, agrícolas e tecnológicas.
Ao longo das décadas, a rodovia passou por mudanças para ampliar sua capacidade e atender ao crescimento do fluxo de veículos.
Um dos principais marcos foi o prolongamento de Campinas até Cordeirópolis, concluído em 2001, que ampliou a extensão da via e fortaleceu a conexão entre regiões econômicas paulistas.
Mais recentemente, a estrada recebeu obras de recuperação de 100% do pavimento em seus 161 quilômetros, segundo a concessionária responsável pela administração do trecho.
Prolongamento ampliou ligação com o interior
A inauguração da Bandeirantes, em 1978, marcou uma etapa importante da infraestrutura rodoviária paulista. A via foi projetada para conectar a capital a Campinas e facilitar os deslocamentos entre áreas de grande atividade econômica.
Com o passar dos anos, a expansão da rodovia ampliou sua abrangência. Em 2001, o prolongamento até Cordeirópolis fortaleceu a ligação com outras regiões do interior e aumentou a extensão do corredor rodoviário.
Além do transporte de passageiros, a Bandeirantes tem importância para a logística estadual. A estrada atende ao deslocamento de produtos industriais e agrícolas e contribui para a conexão entre polos produtivos e centros consumidores.
Recuperação do pavimento alcançou todo o trecho
A conservação da infraestrutura também faz parte das mudanças realizadas ao longo da história da rodovia.
De acordo com a Motiva Autoban, foram concluídas obras de recuperação em 100% do pavimento dos 161 quilômetros da Bandeirantes.
A intervenção busca melhorar as condições de circulação, o conforto e a segurança dos motoristas. A qualidade do pavimento é um dos fatores que influenciam o desempenho da rodovia, especialmente em corredores com tráfego intenso de veículos leves e pesados.
Além das obras de infraestrutura, a estrada conta com monitoramento operacional 24 horas, câmeras, painéis de mensagens variáveis e equipes de atendimento distribuídas ao longo do trecho, conforme informações da concessionária.
Rodovia integra corredor estratégico de São Paulo
A Bandeirantes faz parte do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, conjunto de rodovias que conecta a capital a cidades do interior paulista. Esse corredor tem relevância para a mobilidade regional e para o transporte de mercadorias.
A administração da rodovia está sob responsabilidade da Motiva Autoban desde 1998, dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.
Segundo Luciana Parpinelli, diretora da Motiva Autoban, o prolongamento até Cordeirópolis e a recuperação do pavimento estão entre as iniciativas que marcaram a evolução da infraestrutura rodoviária.