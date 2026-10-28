Foto: Reprodução/ Divulgação Rodovia dos Bandeirantes (SP - 348)

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) completa 48 anos nesta terça-feira (28), com papel importante na ligação entre a capital paulista e o interior do estado. Inaugurada em 1978, a estrada integra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes e atende ao transporte de passageiros e ao escoamento de cargas industriais, agrícolas e tecnológicas.

Ao longo das décadas, a rodovia passou por mudanças para ampliar sua capacidade e atender ao crescimento do fluxo de veículos.

Um dos principais marcos foi o prolongamento de Campinas até Cordeirópolis, concluído em 2001, que ampliou a extensão da via e fortaleceu a conexão entre regiões econômicas paulistas.

Mais recentemente, a estrada recebeu obras de recuperação de 100% do pavimento em seus 161 quilômetros, segundo a concessionária responsável pela administração do trecho.

Prolongamento ampliou ligação com o interior

A inauguração da Bandeirantes, em 1978, marcou uma etapa importante da infraestrutura rodoviária paulista. A via foi projetada para conectar a capital a Campinas e facilitar os deslocamentos entre áreas de grande atividade econômica.

Com o passar dos anos, a expansão da rodovia ampliou sua abrangência. Em 2001, o prolongamento até Cordeirópolis fortaleceu a ligação com outras regiões do interior e aumentou a extensão do corredor rodoviário.

Além do transporte de passageiros, a Bandeirantes tem importância para a logística estadual. A estrada atende ao deslocamento de produtos industriais e agrícolas e contribui para a conexão entre polos produtivos e centros consumidores.





Recuperação do pavimento alcançou todo o trecho

A conservação da infraestrutura também faz parte das mudanças realizadas ao longo da história da rodovia.

De acordo com a Motiva Autoban, foram concluídas obras de recuperação em 100% do pavimento dos 161 quilômetros da Bandeirantes.

A intervenção busca melhorar as condições de circulação, o conforto e a segurança dos motoristas. A qualidade do pavimento é um dos fatores que influenciam o desempenho da rodovia, especialmente em corredores com tráfego intenso de veículos leves e pesados.

Além das obras de infraestrutura, a estrada conta com monitoramento operacional 24 horas, câmeras, painéis de mensagens variáveis e equipes de atendimento distribuídas ao longo do trecho, conforme informações da concessionária.

Rodovia integra corredor estratégico de São Paulo

A Bandeirantes faz parte do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, conjunto de rodovias que conecta a capital a cidades do interior paulista. Esse corredor tem relevância para a mobilidade regional e para o transporte de mercadorias.

A administração da rodovia está sob responsabilidade da Motiva Autoban desde 1998, dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Segundo Luciana Parpinelli, diretora da Motiva Autoban, o prolongamento até Cordeirópolis e a recuperação do pavimento estão entre as iniciativas que marcaram a evolução da infraestrutura rodoviária.