Divulgação/MOPC Vista aérea da Ponte Bioceânica sobre o Rio Paraguai

A Ponte Bioceânica, que vai ligar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai, entrou na reta final das obras, com previsão de ser entregue em 2027.

O objetivo da estrutura de 1.294 metros de extensão é reduzir em até 14 dias o tempo de transporte de cargas entre o Brasil e a Ásia, além de facilitar o acesso a portos do Pacífico.

Segundo o Consórcio Binacional PYBRA, responsável pela execução, as equipes estão na fase da instalação de componentes estruturais e da conclusão de etapas de acabamento nas duas margens do Rio Paraguai.

Como estão as obras da Ponte Bioceânica

As obras, atualmente, se encontram na etapa de estabilização da estrutura, proteção dos componentes metálicos e finalização dos acessos rodoviários. Os trabalhos ocorrem ao mesmo tempo no Brasil e no Paraguai.

Na margem brasileira, as atividades incluem a construção de plataformas para retensionar os estais, cabos conectados aos mastros que sustentam o tabuleiro, e a injeção de argamassa nos dutos do vão central da ponte, para proteger o aço.

Já na margem paraguaia, as equipes estão construindo os meios-fios de concreto nas duas laterais do trecho entre as aduelas D1′ e D21′. Também estão sendo realizados ajustes nos cabos de sustentação.

O Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC) prevê que sejam investidos cerca de R$ 520 milhões até a conclusão da estrutura.



