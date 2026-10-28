Reprodução Peixe-jacaré

No dia 8 de abril, o pescador Art Weston e o capitão Kirk Kirkland saíram para navegar no reservatório Lake Livingston, no Texas, a bordo do barco Garship Enterprise. A missão do dia era tentar bater um recorde mundial fisgando um peixe-jacaré de mais de 69 kgs usando uma linha de apenas 900 gramas de resistência. Essa linha é extremamente fina e delicada, sendo normalmente recomendada apenas para capturar pequenos peixes de água doce.

Por volta do meio-dia, a dupla conseguiu engatar um peixe gigante. Eles esperavam uma briga de cerca de duas horas, mas o combate durou quase quatro horas e levou a embarcação por uma perseguição de mais de duas milhas ao longo do lago. Durante a disputa, o animal permaneceu entre 2 e 3 metros de profundidade e descansou por vários minutos no fundo do lago, exigindo extrema paciência para não arrebentar a linha ultra-leve.

A pescaria esteve a ponto de ser perdida quando a linha super fina ficou totalmente torcida e se enrolou na ponta da vara de pesca no momento em que o guia tentava dominar o peixe. Com muita agilidade, Weston conseguiu soltar os nós no último segundo antes que o animal desse uma nova corrida. Logo em seguida, o capitão Kirkland conseguiu passar uma corda ao redor da cauda do peixe e puxá-lo para junto do barco.

Ao chegarem à margem para pesar e medir a captura em equipamentos certificados, constataram um monstro de 2,21 metros de comprimento e cerca de 69,4 kg. O feito estabeleceu o novo recorde do peixe de água doce mais pesado já fisgado com uma linha de 2 libras na história da Associação Internacional de Pesca Esportiva (IGFA). Após registrarem as fotos e medições oficiais, os dois pescadores devolveram o animal vivo e saudável de volta às águas do lago.