Imagem gerada por IA Ponte para animais sobre a rodovia 101, na Califórnia, em fase final de obras

A maior ponte para animais do mundo, localizada sobre a rodovia 101, na Califórnia, Estados Unidos, entrou na reta final das obras.

Chamada Wallis Annenberg Wildlife Crossing, a estrutura tem previsão de ser entregue no dia 2 de dezembro, mas o El Niño pode adiar o prazo.

A ponte corresponde a mais ou menos meio campo de futebol, ou seja, cerca de 64 metros de comprimento e quase 53 de largura. Ela funciona como se fosse uma faixa de pedestres para animais.

Isso porque, no território americano, são mais de 1 milhão de acidentes por colisão com animais de grande porte e cerca de 400 mortes humanas por ano.

Ilhados pela estrada

Além do risco de atropelamento, as estradas dividem ao meio o habitat natural dos animais.

Por não conseguirem atravessar para o outro lado, eles ficam ilhados e só têm uns aos outros para se reproduzir. O resultado é o cruzamento entre parentes, que reduz a diversidade genética.

No caso da rodovia 101, o grupo mais afetado é o dos pumas. A população da espécie é pequena na região, o que torna o cruzamento entre parentes frequente.

A estrutura busca reconectar o ecossistema e esses animais ao outro lado da pista, diminuindo o isolamento genético.

No entanto, as obras ainda precisam vencer o El Niño. O fenômeno costuma trazer invernos mais chuvosos ao sul dos Estados Unidos, e paralisações devido a inundações atrasariam os trabalhos.



