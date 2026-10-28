Reprodução/Instagram/Reprodução/6 South Florida Rogéria Bolsonaro faz desabafo nesta quarta (28); ao lado, Flávio desembarca com a família em Miami

Rogéria Bolsonaro, mãe do senador e ex-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), compartilhou um vídeo de desabafo nesta quarta-feira (28), após a viagem do filho para os Estados Unidos.

Na publicação, Rogéria diz que seu "coração sangra por mais um filho que se vê obrigado a deixar sua pátria amada por causa de perseguições injustas, descabidas e arbitrárias".

Ela também menciona que não poderá acompanhar de perto o crescimento dos quatro netos nem estar presente em momentos familiares importantes.

Durante o relato, ela expressou confiança em Deus para superar a situação. Veja:





"Teria muito mais a falar sobre tudo que está acontecendo com a minha família, mas não caberia nesse espaço. Eu repito sempre que meus filhos são a minha vida. Amo vocês demais da conta. (...) Separada de mais um, só me resta dizer: até breve, Flávio", concluiu.

Senador fugiu do país após derrota nas eleições

No último domingo (25), data do segundo turno das Eleições 2026, Flávio foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por 48,21% a 51,79% dos votos válidos.

Um dia depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, obrigou o candidato do PL a entregar o passaporte.

Embora tenha afirmado em suas redes sociais que faria a entrega, Flávio não cumpriu a determinação e teve o documento cancelado pela Polícia Federal (PF).

Flávio pousou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). Ele estava acompanhado de sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e suas duas filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro.



