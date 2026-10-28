ABC Broken Hill: Kristina Rosengren Pepita de ouro foi avaliada em 150 mil dólares

Um garimpeiro amador encontrou uma pepita de ouro avaliada entre US$ 150 mil e US$ 160 mil (cerca de R$ 800 mil) em uma propriedade rural próxima a Tibooburra, no interior do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. Batizada de “Tibooburra Spud”, a peça pesa 1,218 quilo, mas análises indicam que cerca de 940 gramas correspondem a ouro.

A descoberta ocorreu em outubro, na propriedade Mount Stuart, após vários dias de buscas. Segundo o garimpeiro, que preferiu não revelar sua identidade, o achado foi resultado de persistência. Ele quase passou pela pepita sem perceber sua presença no solo.

O australiano utilizava um detector de metais GPZ 8000 quando identificou um sinal enquanto encerrava mais um dia de escavações. Inicialmente, o aparelho não indicava uma peça tão grande. O sinal ficou mais intenso quando ele aprofundou a escavação.

“Não era um sinal muito forte para uma peça daquele tamanho, mas, quando cavei até cerca de 100 milímetros de profundidade, o aparelho começou a apitar sem parar”, contou à emissora australiana ABC.

Segundo o garimpeiro, foi durante as primeiras escavações que ele percebeu um ponto amarelo brilhante no centro do buraco. A pepita contém inclusões de quartzo, além do ouro.

ABC Broken Hill: Kristina Rosengren 940 gramas da pepita correspondem a ouro





Pepita pode valer até US$ 200 mil

O valor estimado da descoberta varia conforme a cotação do ouro e o interesse de possíveis compradores. Considerando o preço do metal no mercado, a peça vale entre US$ 150 mil e US$ 160 mil. O garimpeiro disse que pretende negociar o achado com um colecionador e acredita que o preço possa chegar a US$ 200 mil.

A descoberta é considerada incomum até mesmo por profissionais experientes do setor. Greg Spangler, comerciante de equipamentos para garimpo em Broken Hill, afirmou à ABC que, em mais de 20 anos de atividade, viu apenas outra pessoa encontrar uma pepita com peso superior a um quilo.





Garimpo atrai turistas na região

A busca por ouro em Tibooburra remonta ao fim da década de 1880 e continua sendo uma atração para visitantes da região. Atualmente, a garimpagem recreativa em Tibooburra Common está proibida enquanto são buscadas autorizações relacionadas aos direitos territoriais dos povos originários.

Duas propriedades da região, Mount Stuart e Gumvale, permitem a atividade mediante o pagamento de uma taxa.

Para Spangler, ainda há ouro a ser encontrado na região, especialmente porque as chuvas podem alterar o solo e revelar depósitos antes não identificados.



