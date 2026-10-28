Ricardo Stuckert/PR Javier Milei e Lula

O governo da Argentina, comandado pelo presidente Javier Milei, não pretende divulgar um comunicado para parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória na eleição presidencial brasileira. A posição foi anunciada na terça-feira (27) pelo porta-voz da Presidência argentina, Adrián Ravier, que justificou a decisão citando a ausência de um cumprimento pessoal de Lula a Milei após a eleição argentina de 2023.

“Tomou-se nota do resultado eleitoral no Brasil”, afirmou Ravier durante entrevista coletiva na Casa Rosada, sede do governo argentino. Questionado sobre a falta de uma manifestação oficial, o porta-voz declarou que não haverá comunicado sobre o resultado do pleito brasileiro.

“Em 2023, quando Javier Milei foi eleito presidente, não houve qualquer gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo pessoalmente, nem nada do tipo. Por enquanto, não há nenhum comunicado que vamos fazer”, disse.

No entanto, a justificativa não considera uma mensagem publicada por Lula em 19 de novembro de 2023, um dia após a eleição argentina.

Na ocasião, o presidente brasileiro parabenizou as instituições e os eleitores do país vizinho pelo processo eleitoral e desejou sucesso ao governo que assumiria a Casa Rosada, embora não tenha citado Milei nominalmente.

O que Lula disse após a eleição de Milei em 2023

Na mensagem publicada na rede social X, Lula defendeu o respeito ao resultado das urnas e elogiou a condução do processo eleitoral argentino.

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica”, escreveu o presidente brasileiro.

Na sequência, Lula desejou sucesso à administração que começaria com a posse do novo presidente argentino.

“Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”, afirmou.

A mensagem não mencionou o nome de Milei nem representou um cumprimento pessoal direto ao presidente eleito. Ainda assim, registrou publicamente o reconhecimento do resultado eleitoral e a disposição brasileira de manter a cooperação entre os dois países.

Milei apoiou Flávio Bolsonaro na eleição brasileira

A decisão do governo argentino ocorre após uma campanha eleitoral marcada por divergências políticas entre Milei e Lula. O presidente argentino apoiou publicamente Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo petista no segundo turno realizado no domingo (25).

Durante a campanha, Milei participou de um evento político em São Paulo ao lado de Flávio e fez críticas ao presidente brasileiro. A atuação do argentino na disputa ampliou o desgaste diplomático entre os dois governos.

O episódio também se insere em um histórico de atritos. Em 2023, durante a campanha presidencial argentina, Milei fez declarações ofensivas contra Lula e o chamou de comunista e corrupto. Depois da eleição, o governo brasileiro manteve uma postura institucional em relação ao resultado, apesar das divergências políticas entre os dois líderes.

Em 2024, Lula voltou a cobrar um pedido de desculpas do presidente argentino pelas declarações feitas durante a campanha. Milei rejeitou a cobrança e respondeu com novas críticas ao brasileiro.

Argentina diz que relações comerciais continuarão normalmente

Apesar da decisão de não emitir um comunicado parabenizando Lula, o porta-voz argentino afirmou que a ausência de uma manifestação política não deverá interromper as relações comerciais entre os países.

Segundo Ravier, os vínculos diplomáticos e econômicos continuarão funcionando normalmente, apesar das diferenças ideológicas entre os presidentes.

“O presidente não é hipócrita. É evidente que existem diferenças ideológicas entre os dois mandatários, e isso é real”, afirmou o porta-voz, ao justificar a postura do governo argentino.

A relação entre Brasil e Argentina tem relevância econômica e regional, inclusive no âmbito do Mercosul, bloco de integração econômica formado por países sul-americanos. Os dois países mantêm vínculos comerciais que envolvem diferentes setores produtivos, independentemente das divergências entre seus governos.





A decisão de Milei de não parabenizar formalmente Lula marca mais um episódio de tensão política entre os presidentes, mas não representa o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina.