Reprodução Pescador captura siluro gigante de quase 3 metros

Durante um torneio internacional de pesca no reservatório da cidade de Rybnik, na Polônia, o pescador alemão Oliver Schäfer e o seu parceiro holandês Kevin Kremers capturaram um siluro gigante de 2,92 metros de comprimento.

A competição reuniu cerca de 150 pescadores divididos em 70 equipes de diversos países europeus. A luta para retirar o peixe da água durou mais de meia hora, exigindo o uso de uma vara especial para grandes espécimes, uma isca de plástico macio e a ajuda de Kremers para manter o barco estável contra o vento.

Após a captura, o gigante foi retirado da água com o auxílio de uma lona especial para evitar danos à camada protetora de mucosa do seu corpo. Os juízes mediram o animal, confirmando os seus 292 centímetros, e o peixe foi devolvido com vida ao reservatório, conforme determinam as regras da competição.

Embora a captura tenha sido impressionante, a pontuação do torneio dependia do total de pontos obtidos; com a adição de outros exemplares, como um lucioperca de 81 centímetros pescado ao amanhecer, a dupla garantiu o segundo lugar geral com 28.930 pontos.

O reservatório de Rybnik oferece condições excepcionais para o desenvolvimento desses animais por servir como tanque de resfriamento para uma usina a carvão, que devolve água aquecida ao lago. A água quente faz com que os peixes se alimentem de maneira muito mais ativa, o que acelera o metabolismo e permite que espécies como o siluro, a carpa e o lucioperca cresçam mais rapidamente do que o habitual.



Além desse ecossistema específico, as mudanças climáticas e o aumento das temperaturas globais vêm favorecendo a expansão geográfica e a densidade populacional do siluro pela Europa. Especialistas e participantes suspeitam que este mesmo exemplar já havia sido pescado em outubro de 2025 por uma dupla de pescadores poloneses, mantendo exatamente os mesmos 2,92 metros de comprimento, mas com um ganho visível de circunferência.

O siluro-europeu é considerado o maior peixe de água doce nativo da Europa, podendo atingir até três metros de comprimento e pesar cerca de 150 quilos. Com o seu corpo alongado e sem escamas, cabeça larga e seis barbilhões que o ajudam a navegar em águas turvas, ele se consolida como um dos predadores mais marcantes do continente.