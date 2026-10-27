Montagem/iG 5 destaques desta terça-feira

Justiça italiana decide sobre extradição de Carla Zambelli, Deolane Bezerra tem pedido de habeas corpus julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Corinthians x Santa Fe pela Libertadores Feminina, frente fria e Lua junto às "Sete Irmãs" estão entre os destaques desta terça-feira (27).

Itália decide extradição de Zambelli

A Justiça da Itália decide nesta quarta-feira, às 11h, se a ex-deputada federal Carla Zambelli será extraditada ao Brasil para cumprir a pena de cinco anos e três meses de prisão.

A sessão está relacionada com o episódio em que ela apontou uma arma para um homem, em São Paulo, às vésperas das eleições de 2022.

TJ-SP julga habeas corpus de Deolane

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julga nesta quarta-feira, às 13h30, o habeas-corpus apresentado pelos advogados de Deolane Bezerra.

Em maio deste ano, a influenciadora foi presa durante a Operação Vérnix, da Polícia Civil de São Paulo. Ela e outros cinco réus são suspeitos de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Corinthians enfrenta o Santa Fe na Libertadores Feminina

Corinthians e Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, pelas semifinais da Libertadores Feminina.

Atuais campeãs, as brabas vem de uma goleada diante do Independiente del Valle, por 5 a 0.

Já as colombianas venceram o Palmeiras, nos pênaltis. As duas equipes empataram em 2 a 2 no tempo normal, mas nas penalidades, o resultado foi de 3 a 2.

Frente fria muda o tempo no país

A chegada de uma frente fria vai mudar o tempo no país durante essa semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os estados que mais devem ser afetados são Rondônia, Mato Grosso, Pará, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Maranhão

Lua passa junto às “Sete Irmãs”

Entre a noite desta terça e quarta-feira, a Lua passa perto do conjunto de estrelas Plêiades, também conhecido como "Sete Irmãs".

O fenômeno poderá ser visto a olho nu do Brasil. A NASA só recomenda o uso de telescópios e binóculos caso a pessoa tenha interesse em uma observação detalhada.



