Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou nesta terça-feira (27) que Flávio Bolsonaro (PL) poderá liderar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mesmo fora do Brasil. Ao comentar a possibilidade, o parlamentar comparou a situação do aliado à atuação da líder oposicionista venezuelana María Corina Machado.

"A Maria Corina faz isso há muito tempo", declarou Marinho, ao ser questionado pelo Estadão sobre a capacidade de Flávio comandar a oposição a partir de outro país.

A declaração ocorre em meio às informações de que o senador, derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos. A Polícia Federal apura a possível saída, já que Flávio estava proibido por decisão judicial de deixar o território nacional.

Marinho, que coordenou a campanha presidencial do PL, disse não ter sido informado previamente sobre a viagem. Até o momento de suas declarações, afirmou desconhecer o paradeiro do aliado.

Marinho diz ter sido surpreendido pela viagem

O senador contou que conversou com Flávio na segunda-feira (26), quando discutiram os próximos passos da oposição após a derrota eleitoral.

Segundo Marinho, dirigentes do PL defendiam que o candidato assumisse a liderança do grupo político, apoiado nos quase 60 milhões de votos recebidos no segundo turno.

O último contato ocorreu na manhã desta terça-feira. Após tentar falar com o aliado, Marinho recebeu uma mensagem por volta das 8h.

"Ele dizia que iria dar um tempo hoje e que depois conversaria conosco", relatou o parlamentar.

Marinho afirmou que a notícia da possível saída do Brasil surpreendeu a direção partidária. O assunto também motivou uma reunião de emergência com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Questionado sobre a decisão de Flávio, o senador declarou compreender uma eventual viagem com a família, embora tenha ressaltado que não foi consultado.

"Até compreendo se ele tiver saído do Brasil com sua família. Disse que compreendo, mas não disse que concordo", afirmou.

Comparação com María Corina Machado

A referência de Marinho foi à trajetória de María Corina Machado, uma das principais lideranças da oposição venezuelana.

A política passou parte de sua atuação recente fora da Venezuela e manteve articulações com aliados e governos estrangeiros durante esse período.

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina retornou à Venezuela no domingo (25), depois de meses no exterior.

Ao citar a venezuelana, Marinho sustentou que a presença física no país não seria indispensável para Flávio exercer uma liderança política.

As situações, entretanto, envolvem países, instituições e circunstâncias distintas.

Polícia Federal apura possível saída do país

A situação de Flávio Bolsonaro também envolve decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Reprodução Flávio Bolsonaro após a derrota para Lula

O ministro Alexandre de Moraes determinou a entrega dos passaportes do senador à Polícia Federal e impôs uma restrição à saída do território brasileiro.

Marinho questionou as medidas judiciais e criticou a rapidez com que a Polícia Federal solicitou providências após a proclamação do resultado eleitoral.

Para ele, a sequência dos acontecimentos levantaria suspeitas de perseguição política. Essa é uma avaliação do parlamentar, não uma conclusão estabelecida pelas investigações.

O coordenador de campanha também contestou informações relacionadas a uma apuração envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz. Segundo Marinho, documentos bancários indicariam que o senador não era titular de uma conta apontada no caso.

A investigação continua sob responsabilidade das autoridades competentes.

Na segunda-feira, Flávio publicou um vídeo em que afirmou que lideraria a oposição ao novo mandato de Lula e pediu a cassação da chapa petista por suposto abuso de poder.

Até a noite desta terça-feira, não havia confirmação pública do próprio Flávio sobre sua localização nem anúncio formal de que passaria a comandar a oposição do exterior.