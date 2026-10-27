Mycchel Legnaghi/Divulgação/São Joaquim Online Em São Joaquim (SC), termômetros marcaram -6,6ºC

Uma frente fria avança pelo país nesta terça-feira (27) e derruba as temperaturas em boa parte do país. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com o Inmet, o sistema atinge o litoral da Bahia e favorece a organização de um canal de umidade.

Sendo assim, a previsão indica chuvas com trovoadas para parte da Região Norte, grande parte do Centro-Oeste e em áreas do Nordeste.

As chuvas mais intensas devem se concentrar em Rondônia, Mato Grosso, Pará, Goiás, no Distrito Federal, em Tocantins, Minas Gerais, áreas da Bahia, do Piauí e do Maranhão.

Por outro lado, na Região Sul, a atuação de uma massa de ar frio e seco, associada a uma área de alta pressão, deixa o tempo mais estável nesta terça-feira (27).

A previsão indica t emperaturas baixas e possibilidade de geadas fracas e isoladas na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Veja a previsão por região:

Sul

Segundo os meteorologistas, apesar do frio, a terça-feira deve ser ensolarada na Região Sul. A previsão indica temperaturas baixas e possibilidade de formação de geada na Serra Gaúcha e Catarinense.

Por outro lado, nas demais áreas da região, o céu fica claro, com poucas nuvens e não há previsão de chuva.

A massa de ar frio que atinge a região está associada a um grande centro de alta pressão. Em Curitiba, o dia começa com temperatura mínima de 7 °C e, em Porto Alegre, os termômetros devem registrar 8 °C pela manhã. Já em Florianópolis, a mínima prevista é de 11 °C.

As temperaturas devem subir durante o dia, porém, de acordo com os especialistas da Metsul, elas ficam abaixo da média da época do ano.

Sudeste

Nesta terça-feira (27), no Sudeste, as instabilidades se concentram apenas no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, conforme informou o Inmet.

Nesses pontos, o tempo fica chuvoso e há chances de trovoadas, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

O aviso indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Ainda há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Ainda de acordo com a previsão, há possibilidade de chuvas isoladas para parte do Espírito Santo e na região de Belo Horizonte.

Nas demais áreas, o dia deve ser de sol entre poucas nuvens e temperaturas amenas. A capital mais fria fica por conta de São Paulo, que deve registrar mínima de 11 °C.

Centro-Oeste

O tempo segue instável no Centro-Oeste nesta terça-feira (27). A previsão indica fortes áreas de instabilidade com chances de chuva e trovoadas para grande parte do Mato Grosso, áreas de Goiás e no Distrito Federal.

Nesses pontos, também está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Por outro lado, o dia começa com céu claro e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul e na parte mais ao sul de Goiás.

Nesses pontos, as temperaturas ficam mais baixas e, ao longo do dia, a umidade aumenta e há possibilidade de chuvas isoladas.

Norte

Nesta terça-feira (27), no Norte, o dia também será de instabilidades, com a previsão de chuvas e trovoadas para a área mais ao oeste da região.

Nesses pontos, o tempo fica chuvoso. As instabilidades atingem o Tocantins, o Pará, Rondônia, Acre e grande parte do Amazonas.

Nessas regiões, também está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

O dia deve ser ensolarado e mais estável, apenas no Amapá e na parte mais ao nordeste do Pará. Nesses pontos, não há previsão de chuva.

Nordeste

O Inmet também informou que o tempo instável deve ser instável em parte do Nordeste durante esta terça-feira (27).

A previsão indica chuva com trovoadas na Bahia, no sul do Piauí e no Maranhão, onde há também um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Por outro lado, o tempo fica mais firme no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nesses pontos, predomina o céu claro, com poucas nuvens ao longo de todo o dia.



