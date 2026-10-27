Reprodução Flávio Bolsonaro após a derrota para Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL) teria entrado a pé na Argentina na noite de segunda-feira (26) , entre 21h e 22h, segundo informações da emissora argentina Todo Noticias (TN). De acordo com a reportagem, ele teria apresentado documentos na passagem pela fronteira, mas não há confirmação sobre a presença de familiares.

A emissora informou que o parlamentar não teria seguido para o aeroporto de Puerto Iguazú, na província de Misiones, onde estaria prevista uma viagem aos Estados Unidos. O paradeiro do senador não havia sido confirmado.

A Polícia Federal (PF) entrou em contato com autoridades argentinas para apurar as informações sobre a possível saída do país. Até o momento, há versões divergentes sobre a suposta entrada de Flávio na Argentina e a realização do voo.

Reportagem teria mudado os planos

Segundo a TN, o plano inicial seria embarcar em Puerto Iguazú em direção aos Estados Unidos. No entanto, a publicação de uma reportagem do portal argentino Infobae, por volta de 1h da madrugada, teria alterado os planos.

O Infobae informou que o senador teria cruzado a fronteira utilizando um documento de identidade. A suspeita era de que ele viajaria em um jato executivo Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly SA.

Segundo o portal, a empresa teria solicitado autorização alfandegária e migratória para quatro passageiros e três tripulantes.

Voo previsto foi cancelado

O jornal argentino La Nación informou que havia um voo programado para sair de Puerto Iguazú às 2h da manhã, com quatro passageiros. A partida, porém, teria sido cancelada porque um dos passageiros não havia chegado ao aeroporto, segundo fontes da Polícia de Segurança Aeroportuária.

A polícia da província de Misiones informou que a aeronave permanecia em Puerto Iguazú. Os pilotos seriam argentinos.

Dados do site FlightRadar24, que monitora o tráfego aéreo, indicaram que um avião com a mesma matrícula saiu de Buenos Aires e pousou em Puerto Iguazú às 23h45 de segunda-feira (26). Não havia registro de uma nova decolagem da aeronave a partir da cidade.

Autoridades argentinas apresentam outra versão

As informações sobre a suposta entrada do senador no país não foram confirmadas oficialmente. O porta-voz do governo do presidente Javier Milei, Fabián Fernández, negou que Flávio tivesse entrado na Argentina e afirmou que não houve decolagem para os Estados Unidos de uma aeronave com as características descritas.

Passaportes teriam sido apreendidos

A suspeita de viagem ocorre após Flávio relatar que foi abordado pela Polícia Federal em Brasília. A pedido da corporação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão dos passaportes do senador e a proibição de deixar o país, conforme as informações divulgadas sobre o caso.

A medida está relacionada a uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro. O advogado Willer Tomaz, apontado como amigo do senador, também é investigado.

Flávio nega as acusações e afirma ser alvo de intimidação. O senador foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25).

Empresa do avião é citada em investigação na Argentina

A Baires Fly SA, proprietária da aeronave mencionada nas reportagens, também aparece em investigações argentinas. Embora Luis Grande conste oficialmente como presidente e dono da empresa, autoridades investigam se ela estaria sob controle de Sergio Daniel Mastropietro.

Ele foi processado em apurações sobre um suposto esquema de corrupção na Agência Nacional de Discapacidade (ANDIS), envolvendo possíveis irregularidades em contratos de medicamentos e equipamentos médicos durante o governo Milei.

O presidente argentino também já teria viajado aos Estados Unidos em um jato da empresa após tomar posse.

Até a publicação deste texto, não havia confirmação independente de que Flávio Bolsonaro tenha embarcado para os Estados Unidos ou deixado o Brasil. A Polícia Federal segue apurando o caso com as autoridades argentinas.