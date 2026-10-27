Reprodução Rodovia Anhanguera SP 330

Mais de 2 milhões de veículos devem passar pelas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (SP-330 e SP-348) durante o feriado de finados, que acontece em 2 de novembro, na próxima segunda-feira. O movimento já deve aumentar a partir da tarde desta sexta-feira (3).

De acordo com a concessionária que administra as rodovias, a CCR-Motiva, a expectativa é de que 2,263 milhões de veículos passem pelas rodovias.

Por isso, a concessionária vai realizar uma operação especial de orientação e atendimento aos motoristas, com 100% do efetivo operacional.

A ação vai ser feita durante todo o período do feriado prolongado, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2).

Os picos de tráfego na saída do feriado devem ocorrer na sexta-feira (30), das 16h às 20h, e no sábado (31), das 9h às 13h.

Já no retorno, a expectativa é de maior movimento de veículos na segunda-feira (2), das 15h às 22h.

Ainda de acordo com a concessionária, 52 viaturas vão estar mobilizadas ao longo das rodovias e o monitoramento dos trechos vai ser feito durante 24 horas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) em uma operação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária.

Operação caminhão

Para melhorar a fluidez do trânsito durante o retorno do feriado, a Motiva Autoban vai implantar a Operação Caminhão na segunda-feira (02), entre 14h e 22h.

Sendo assim, os caminhões com destino à São Paulo, que trafegarem pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), deverão utilizar a Via Anhanguera (SP-330).

A operação é válida para o trecho entre os quilômetros 48 e 23, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes, na altura do município de Jundiaí.

A medida conta com apoio operacional da concessionária e fiscalização da Polícia Militar Rodoviária.

Para todo o período, a concessionária ainda orienta os motoristas a respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e, em caso de necessidade, utilizar os canais de atendimento disponíveis.



