Imagem ilustrativa gerada com IA Criminosos usam perfil verificado no WhatsApp para simular legitimidade e aplicar golpes

Uma mensagem que circula pelo WhatsApp utiliza indevidamente o nome da operadora TIM para informar aos usuários que seus CPFs estariam bloqueados por dívidas. O conteúdo é falso e direciona os destinatários a um site não oficial, que solicita dados pessoais e pode expor as vítimas a fraudes.

Internautas e clientes da operadora relatam o recebimento do alerta, enviado por um perfil que exibe um selo azul de verificação. A mensagem afirma que a suposta restrição pode impedir o acesso a contas bancárias, crédito e financiamentos, além de recomendar a regularização imediata da situação.

Para isso, o remetente apresenta o endereço timpaghoje.site e se identifica como um agente virtual da TIM. No entanto, o site não pertence à operadora.

O iG entrou em contato com a TIM e com a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, para solicitar um posicionamento sobre o golpe e as medidas adotadas para combater a fraude.

Em nota, a TIM esclareceu que não envia mensagens informando bloqueio de CPF com links para regularização de contas ou serviços. A empresa afirmou ainda que "já enviou mensagem alertando aos clientes e informando que, em caso de dúvida, os canais oficiais estão à disposição."

Na resposta, a operadora não informou se entrou em contato com a Meta para pedir o bloqueio do falso perfil no WhatsApp ou sinalização de perfil fraudulento ("scam"). A Meta não respondeu à demanda do iG; no entanto, o espaço segue aberto.

Como funciona o golpe?

A mensagem fraudulenta apresenta um alerta sobre uma suposta atualização cadastral e informa que o CPF do destinatário estaria bloqueado. O texto também menciona possíveis restrições financeiras para pressionar o usuário a agir rapidamente.

Na sequência, a mensagem orienta a vítima a acessar o endereço timpaghoje.site para regularizar a situação. Ao tentar acessar o link, o usuário pode ser redirecionado para outro domínio, cdntimer.site, onde é solicitado o número do CPF.

Nenhum dos dois endereços corresponde ao domínio oficial da TIM, que é www.tim.com.br.

Captura de tela / iG Canal falso se passa pelo canal oficial da Tim





A solicitação de informações pessoais em páginas suspeitas pode expor os usuários a outras tentativas de fraude, incluindo golpes financeiros e uso indevido de dados.

Um dos elementos que podem dar aparência de autenticidade à mensagem é o selo azul exibido pelo perfil remetente no WhatsApp, mas a presença do símbolo não comprova que a comunicação seja legítima nem que o responsável pela conta represente oficialmente a TIM. Por isso, mesmo quando uma mensagem chega por meio de um perfil verificado, é importante conferir as informações nos canais oficiais da empresa mencionada.

O que fazer para se proteger?

O golpe apresenta características de phishing, prática criminosa em que fraudadores se passam por empresas ou instituições conhecidas para enganar vítimas e obter informações pessoais, credenciais de acesso ou dados financeiros.

Para evitar cair nesse tipo de fraude, algumas medidas são importantes:

Não clique no link: evite acessar endereços enviados por mensagens suspeitas, mesmo quando o remetente exibe um selo de verificação.

Consulte os canais oficiais: se houver dúvidas sobre dívidas ou pendências, entre diretamente no site ou aplicativo oficial da operadora.

Não forneça dados pessoais: nunca informe CPF, senhas ou dados bancários em páginas cuja autenticidade não tenha sido confirmada.

Denuncie a mensagem: utilize as ferramentas de denúncia do WhatsApp e bloqueie o contato suspeito.

Se já informou seus dados, redobre a atenção: fique atento a novas tentativas de contato e procure as instituições envolvidas caso tenha fornecido senhas ou informações bancárias.

A principal recomendação é não utilizar os links enviados na mensagem para verificar possíveis pendências. A consulta deve ser feita diretamente pelos canais oficiais da empresa.



