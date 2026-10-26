Reprodução Imagens do episódio mostram a eleitora atravessando o pátio da escola em direção à saída enquanto faz o gesto historicamente associado ao regime nazista, liderado por Adolf Hitler na Alemanha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviu duas testemunhas e identificou a mulher filmada fazendo uma saudação nazista durante o segundo turno das eleições, no domingo (25). O episódio ocorreu no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense. Os investigadores agora tentam intimar a eleitora para prestar depoimento.

A mulher foi identificada como Erica Marques Pinho, de 46 anos. O caso está sob responsabilidade da 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo) e foi registrado como injúria e preconceito. As imagens, gravadas por eleitores, foram entregues às autoridades e integram a investigação.

Isso aconteceu no colégio santo Inácio no Rio de janeiro Uma mulher, eleitora de Flávio, fez a saudação nazista https://t.co/1Se6X8FJLJ — Biazita Gomes (@BiazitaGomes) October 25, 2026





Mulher fez gesto ao deixar local de votação

O vídeo mostra Erica caminhando pelo pátio do colégio, com o braço direito estendido para a frente e para cima, em um gesto associado ao regime nazista de Adolf Hitler.

Ela usava uma camiseta amarela da Seleção Brasileira e um boné com a inscrição MAGA, sigla de Make America Great Again, slogan associado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ao perceberem a saudação, pessoas que estavam no local questionaram a mulher.

"Você é comunista?", perguntou ela.

Um dos eleitores respondeu que era judeu. A mulher, então, retrucou: "Pior ainda".

A troca de declarações foi registrada em vídeo e provocou reações entre as pessoas presentes.

Federação Israelita cobra providências

A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj) divulgou uma nota de repúdio e informou que acompanhará as investigações.

A entidade classificou a saudação nazista e a resposta dirigida ao eleitor judeu como manifestações de antissemitismo.

"É especialmente grave que um episódio dessa natureza ocorra durante o exercício do voto, um dos símbolos mais importantes da democracia brasileira", afirmou a federação. Confira a nota, na íntegra, no final da matéria.

O vereador Flávio Valle (PSD), presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo da Câmara Municipal do Rio, também encaminhou o episódio ao Ministério Público e pediu providências.

O que diz a legislação brasileira

A Lei nº 7.716/1989 prevê punições para práticas de discriminação e preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

O artigo 20 também trata da divulgação de símbolos, emblemas e propaganda relacionados ao nazismo, especialmente quando utilizados para promover essa ideologia.

A definição de eventual responsabilidade criminal de Erica dependerá da análise das imagens, dos depoimentos e dos demais elementos reunidos pela investigação.

Até a atualização consultada, a mulher ainda não havia prestado depoimento. Não foi localizado um posicionamento de sua defesa.

Nota da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro:

Repúdio à manifestação antissemita em local de votação no Rio de Janeiro

A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) manifesta seu mais veemente repúdio ao episódio de antissemitismo ocorrido neste domingo, 25 de outubro, nas proximidades de um local de votação em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Conforme relato recebido pela Federação, acompanhado de registro em vídeo, uma mulher teria realizado reiteradamente a saudação nazista, inclusive após ser questionada por cidadãos que presenciaram a cena. Ao ser informada de que um dos presentes era judeu, teria respondido: “pior ainda”.

Trata-se de uma manifestação absolutamente inaceitável, que ultrapassa os limites da liberdade de expressão e afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das milhões de vítimas do nazismo.

É especialmente grave que um episódio dessa natureza ocorra durante o exercício do voto, um dos símbolos mais importantes da democracia brasileira.

A FIERJ informa que um boletim de ocorrência já foi registrado junto às autoridades policiais e acompanhará de perto a apuração dos fatos, cobrando a responsabilização dos envolvidos e a adoção das medidas legais cabíveis.

O antissemitismo não pode ser naturalizado, relativizado ou tolerado. A apologia ao nazismo e as manifestações de ódio não encontram espaço em uma sociedade democrática.

Não há democracia possível quando o ódio e a intolerância são tratados com indiferença.

Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro – FIERJ

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2026.