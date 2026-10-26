Reprodução/Ricardo Stuckert Davi Alcolumbre, Lula e Hugo Motta durante encontro no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta segunda-feira (26), um dia após a reeleição do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dedicou esta segunda-feira (26), um dia após a reeleição, a reuniões com ministros, assessores da área internacional e lideranças do Congresso Nacional. Os encontros ocorreram no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde o petista permaneceu sem compromissos públicos.

A agenda marca o início das articulações para o quarto mandato de Lula, que terá pela frente negociações com um Congresso de maioria conservadora e a manutenção das relações diplomáticas com governos estrangeiros. O presidente venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, com 51,79% dos votos válidos.

Lula chegou a Brasília por volta das 3h, depois de acompanhar a apuração em um hotel de São Paulo e comemorar a vitória com apoiadores na Avenida Paulista.

O primeiro compromisso do dia foi com o chefe de gabinete, Oswaldo Malatesta, por volta das 11h.

À tarde, o presidente recebeu o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e assessores internacionais do Palácio do Planalto, entre eles Celso Amorim e Audo Faleiro. A agenda também incluía uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Não foram anunciadas decisões tomadas nesses encontros.

Líderes estrangeiros telefonam para Lula

A movimentação diplomática começou ainda nas primeiras horas após a confirmação da vitória.

Segundo informações divulgadas pelo g1, diplomatas do governo relataram que o Palácio do Planalto recebeu diversos pedidos de telefonemas de autoridades estrangeiras.

Entre os líderes que conversaram com Lula estão José Antonio Kast, presidente do Chile; Yamandú Orsi, do Uruguai; Rodrigo Paz, da Bolívia; e António Costa, presidente do Conselho Europeu.

Nesta segunda-feira, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, também telefonou para o petista, que estava com a voz prejudicada após as comemorações da noite anterior.

Representantes de países como França, Canadá, Peru e Rússia publicaram mensagens de congratulação pela vitória eleitoral.

Até a atualização inicial da reportagem do g1, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Argentina, Javier Milei, ainda não haviam se manifestado publicamente sobre o resultado.

Lula também recebe presidentes da Câmara e do Senado

Além dos compromissos diplomáticos, Lula se reuniu com os presidentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado, estiveram no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira.

Os dois já haviam telefonado para cumprimentar Lula pela reeleição.

O encontro ocorreu um dia após a vitória presidencial e antes do início do novo mandato legislativo, marcado para 2027. A relação com o Congresso será decisiva para a votação de propostas do governo, incluindo mudanças na área de segurança pública.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública esteve entre os assuntos discutidos. O texto prevê ampliar a coordenação federal sobre o setor.

O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também telefonou para parabenizar Lula pelo resultado das urnas.

Presidente completa 81 anos nesta terça-feira

Lula completa 81 anos nesta terça-feira (27), dois dias depois de conquistar a quarta vitória em uma disputa presidencial.

O petista já havia vencido as eleições de 2002, 2006 e 2022. Com o resultado deste domingo, tornou-se o primeiro político brasileiro eleito presidente quatro vezes pelo voto direto.

O novo mandato começará em janeiro de 2027. Até lá, Lula continuará exercendo a Presidência e deverá negociar com partidos e lideranças políticas que integrarão o Congresso na próxima legislatura.