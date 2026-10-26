Joédson Alves/Agência Brasil Três municípios de SP também escolheram novos prefeitos

Os eleitores das cidades paulistas de Macedônia, Martinópolis e Narandiba foram às urnas ontem (25) não somente para votar no novo presidente da República, mas também para eleger seus novos prefeitos.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a eleição suplementar nestas três cidades ocorreu junto com a votação do segundo turno para presidente da República, após os eleitos em 2024 terem os mandatos cassados em decisões da Justiça Eleitoral.

Resultados em Macedônia e Martinópolis



Na cidade de Macedônia, Edvaldo Fechio (PSD) foi eleito prefeito ao conquistar 1.835 votos, que representam 57,54% dos válidos. O outro candidato, Adilson Luiz Helena (União), da Federação União Progressista (PP/União), recebeu 1.354 votos (42,46%) dos válidos. Brancos e nulos somaram 164.

Em Martinópolis, Humberto Emmanuel Schmidt Oliveira (União) venceu o pleito com 8.247 votos, 59,09% dos válidos. Concorreram também os candidatos Marcos Xavier De Almeida Passos Junior (PSDB), que obteve 4.166 votos, o equivalente a 29,85% dos votos válidos, e Gabriel Valões Santos (MDB), com 1.544 votos (11,06%)

Situação indefinida em Narandiba



Em Narandiba, a vitória foi do candidato Claudio Jose Damacena (União), que recebeu 2.135 votos (56,9%). O candidato Pedro de Barros (PRD) recebeu 1.617 votos (43,10%). No entanto, como a candidatura de Damacena está anulada sub judice, ainda não há definição de eleitos no município.

De acordo com o TRE, enquanto permanecer essa situação de votos anulados sub judice, Damacena não pode ser proclamado eleito. Nessa situação, devem ser convocadas novas eleições.