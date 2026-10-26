Reprodução Tucunaré

O tucunaré é brasileiro, mas não é bem-vindo em todas as bacias do Brasil. Entre as décadas de 1950 e 1980, a espécie foi introduzida no Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste para beneficiar a pesca esportiva. Hoje, o animal reduz a população de peixes nativos, como os lambaris e as traíras.

Isso acontece porque o tucunaré é um predador do topo da cadeia alimentar. Ele se alimenta de quase todos os outros nativos e não possui predadores naturais à altura.

Por terem evoluído isolados por barreiras geográficas, os outros peixes não reconhecem o tucunaré como uma ameaça e se tornam presas fáceis.

Esse é o motivo pelo qual ser brasileiro não é suficiente. O que define se uma espécie é nativa ou não é a bacia hidrográfica. Como o tucunaré vem das bacias do Amazonas e do Tocantins-Araguaia, para um rio do Sudeste, a sua presença é tão estranha quanto um peixe proveniente do exterior.

O resultado é um "efeito cascata". Nas lagoas do Parque Estadual do Rio Doce, por exemplo, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) registraram o desaparecimento de sete espécies nativas após a introdução do tucunaré.

Também foi constatada uma piora na qualidade da água e mudanças no plâncton, organismos que vivem flutuando nas águas, sem conseguir nadar contra a correnteza.

Ainda de acordo com os pesquisadores, para controlar o avanço da espécie, serão necessárias ações para evitar novas introduções, além de uma pesca intensiva.



