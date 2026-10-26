MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Urna eletrônica

Cerca de 34,3 mil eleitores votaram após as 17h neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que foram registrados 34.330 votos depois do horário inicialmente previsto para o encerramento da votação.

A maior parte dos registros ocorreu nos primeiros cinco minutos da prorrogação. Ao todo, 29.001 votos foram computados entre 17h e 17h05. A votação foi estendida por duas horas após uma decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), motivada por relatos de dificuldades no transporte de eleitores em diferentes regiões do país.

Maioria dos votos saiu nos primeiros minutos

Do total de votos registrados após as 17h, 13.961 foram computados logo no primeiro minuto, entre 17h e 17h01. Depois das 17h05, outros 5.329 votos foram registrados até o último, às 19h06.

A concentração nos primeiros minutos indica que parte dos eleitores pode ter chegado às seções antes do horário inicialmente estabelecido para o encerramento da votação.

A medida, no entanto, não autorizou a reabertura de urnas que já haviam sido fechadas. O TSE esclareceu que a extensão do horário valia apenas para as seções eleitorais que ainda estavam em funcionamento.

No primeiro turno, mais de 3,7 milhões votaram após as 17h

No primeiro turno das eleições de 2026, 3.724.999 eleitores votaram depois das 17h, segundo o levantamento. Naquela ocasião, não houve prorrogação oficial do horário de votação.

Os votos registrados após esse limite foram de pessoas que já estavam na fila no momento previsto para o fechamento das seções. Pelo Código Eleitoral, esses eleitores têm direito de votar, mesmo que o procedimento ultrapasse o horário estabelecido.

No segundo turno, a situação foi diferente porque a extensão foi determinada judicialmente, em meio a relatos de dificuldades para chegar aos locais de votação.

Por que o horário foi prorrogado?

A ampliação do horário ocorreu após solicitações das campanhas dos dois candidatos à Presidência. Inicialmente, a coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o TSE para pedir mais tempo em estados onde problemas na circulação de ônibus teriam dificultado o deslocamento dos eleitores.

Por volta das 16h20, o PT recorreu ao STF e solicitou a extensão da votação por duas horas em todo o país. O ministro Cristiano Zanin, responsável pela análise do pedido, acolheu a solicitação.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também havia pedido ao TSE a ampliação do horário em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, alegando que as condições climáticas prejudicaram o comparecimento dos eleitores.

A decisão foi tomada por volta das 17h, quando a votação deveria ser encerrada. Como milhares de urnas já haviam sido fechadas, a medida gerou dúvidas operacionais. Posteriormente, o TSE esclareceu que somente as seções ainda abertas poderiam continuar recebendo eleitores.

TSE afirma que decisão não alterou o resultado

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que a prorrogação não comprometeu o resultado das eleições, que confirmaram a reeleição de Lula.

O petista recebeu 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 4,4 milhões de votos.

Após a divulgação do resultado, Nunes Marques reafirmou a confiança da Justiça Eleitoral no processo. Segundo o ministro, a decisão judicial não provocou alterações no resultado final da disputa.