Reprodução/Ministério dos transportes Ponte da Amizade

As buscas no Google por “como morar no Paraguai” aumentaram 1.700% após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). O levantamento, divulgado pelo jornal Valor Econômico com base em dados do Google Trends, e confirmado pelo iG, indica uma alta repentina do interesse pelo país vizinho após a confirmação da reeleição.

A alta, porém, não significa que o número de pessoas que pretendem deixar o Brasil tenha crescido na mesma proporção. Os dados mostram a variação do interesse por um termo de pesquisa, e não a quantidade de pessoas que decidiram migrar.

Brasileiros lideram pedidos de residência no Paraguai

A procura pelo país vizinho já vinha crescendo antes das eleições de 2026. Segundo dados da Direção Nacional de Migrações do Paraguai citados em reportagem da BBC News Brasil, o país concedeu cerca de 40,6 mil autorizações de residência a estrangeiros em 2025. Desse total, aproximadamente 23,5 mil foram destinadas a brasileiros.

Nos três primeiros meses do ano de 2026, cerca de 9,2 mil brasileiros receberam autorizações de residência.

Futura Press Ciudad del Este

Em Ciudad del Este, cidade paraguaia na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, haviam filas de brasileiros querendo cruzar a famosa "ponte da amizade" para o país vizinho.

Impostos mais baixos estão entre os atrativos

Um dos fatores apontados por brasileiros interessados em morar no Paraguai é a tributação. O país adota alíquota geral de 10% para o imposto sobre a renda empresarial. O imposto sobre a renda pessoal pode chegar a 10% em determinadas categorias de rendimentos, enquanto a alíquota geral do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) também é de 10%.

A comparação tributária, no entanto, depende da situação de cada pessoa, do tipo de renda e das obrigações fiscais aplicáveis no Brasil e no Paraguai.

Pixabay Assunção, a capital do Paraguai

A proximidade geográfica também facilita a mudança para brasileiros que desejam manter vínculos familiares ou profissionais com o país de origem. Ciudad del Este, Presidente Franco e Hernandarias estão na região de fronteira com o Brasil.

Como funciona a residência para brasileiros

Cidadãos brasileiros podem solicitar residência no Paraguai por meio dos mecanismos migratórios previstos para os países do Mercosul. O processo exige documentação e o cumprimento das condições estabelecidas pelas autoridades paraguaias.

A residência temporária pode ter validade de dois anos. Depois desse período, o interessado pode solicitar a residência permanente, desde que atenda aos requisitos exigidos.

A concessão de autorização, entretanto, não significa necessariamente que o beneficiário permanecerá no país por longo prazo. Parte dos estrangeiros pode retornar ao Brasil ou manter a residência paraguaia sem estabelecer moradia permanente.



