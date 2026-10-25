O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu neste domingo (25) que a prorrogação da votação até as 19h vale somente para as seções eleitorais que ainda estavam abertas quando a decisão foi comunicada. As urnas encerradas às 17h não serão reabertas, e seus votos poderão ser contabilizados normalmente.
A manifestação ocorreu após a determinação inicial de ampliar o horário de votação em todo o país provocar dúvidas sobre o funcionamento das seções e a apuração do segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chegou a interromper temporariamente a totalização dos votos.
Urnas já encerradas não serão reabertas
A primeira decisão de Zanin foi publicada quando parte das seções eleitorais já havia concluído a votação e emitido os boletins de urna.
Diante dessa situação, o ministro esclareceu que a extensão do horário não alcança equipamentos que já estavam fechados.
"Determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados", afirmou Zanin.
Assim, somente os locais que permaneciam recebendo eleitores poderão continuar funcionando até as 19h, pelo horário de Brasília.
A regra depende da situação de cada seção no momento da comunicação da ordem. Isso significa que nem todas as urnas de uma mesma cidade necessariamente terão o horário ampliado.
O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, encaminhou orientações aos tribunais regionais eleitorais sobre o cumprimento da determinação.
Apuração foi suspensa após prorrogação
O anúncio da ampliação do horário levou o TSE a interromper temporariamente a totalização dos votos.
Segundo a CNN Brasil, a suspensão ocorreu após a decisão judicial que estendeu a votação por duas horas. A medida provocou incertezas sobre o processamento dos resultados de seções já encerradas.
O esclarecimento de Zanin permite que os boletins dessas urnas sejam contabilizados sem necessidade de reabrir os equipamentos.
Já os votos das seções que permaneceram abertas serão incorporados depois do encerramento.
A decisão não estabelece um novo horário para a divulgação do resultado final das eleições.
Pedidos das campanhas motivaram decisão
A prorrogação foi determinada após reclamações sobre dificuldades enfrentadas por eleitores para chegar aos locais de votação.
A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou problemas no transporte público e pediu inicialmente a ampliação do horário em municípios da Bahia. Posteriormente, solicitou a extensão para todo o país.
A equipe de Flávio Bolsonaro (PL) também apresentou pedidos relacionados a dificuldades de deslocamento, incluindo problemas provocados por fortes chuvas.
Zanin autorizou a ampliação até as 19h, mas precisou esclarecer o alcance da medida depois que o TSE informou que parte das urnas já havia sido encerrada.
O ministro também ressaltou que o esclarecimento não impede a investigação posterior de eventuais irregularidades registradas durante a votação.
*Reportagem em atualização