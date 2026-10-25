O resultado da votação do segundo turno das eleições de 2026 no exterior começou a ser apurado. As informações são dos boletins do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Cerca de 1 milhão de brasileiros que moram em outros países devem votar neste domingo (25). A votação acontece em 186 cidades, em mais de 100 países.
Nesta etapa, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência do país.
O resultado consolidado vai ser divulgado pelo TSE quando a votação terminar no Brasil, após as 17h.
Até às 12h05, já havia os números de 19 países. Entre eles estão Japão, China, Autrália, Nova Zelândia, Catar e outros. Veja:
Arábia Saudita
- Flávio Bolsonaro (PL): 31
- Lula (PT): 49
Austrália
- Flávio Bolsonaro (PL): 3.465
- Lula (PT): 6.017
Catar
- Flávio Bolsonaro (PL): 195
- Lula (PT): 159
China
- Flávio Bolsonaro (PL): 267
- Lula (PT): 502
Coréia do Sul
- Flávio Bolsonaro (PL): 82
- Lula (PT): 148
Egito
- Flávio Bolsonaro (PL): 16
- Lula (PT): 60
Emirados Árabes
- Flávio Bolsonaro (PL): 772
- Lula (PT): 643
Filipinas
- Flávio Bolsonaro (PL): 39
- Lula (PT): 27
Indonésia
- Flávio Bolsonaro (PL): 23
- Lula (PT): 15
Japão
- Flávio Bolsonaro (PL): 28.538
- Lula (PT): 7.098
Jordânia
- Flávio Bolsonaro (PL): 76
- Lula (PT): 725
Kuwait
- Flávio Bolsonaro (PL): 17
- Lula (PT): 62
Malásia
- Flávio Bolsonaro (PL): 44
- Lula (PT): 41
Nova Zelândia
- Flávio Bolsonaro (PL): 101
- Lula (PT): 418
Quênia
- Flávio Bolsonaro (PL): 16
- Lula (PT): 29
Singapura
- Flávio Bolsonaro (PL): 121
- Lula (PT): 213
Síria
- Flávio Bolsonaro (PL): 11
- Lula (PT): 106
Tailândia
- Flávio Bolsonaro (PL): 60
- Lula (PT): 56
Taiwan
- Flávio Bolsonaro (PL): 130
- Lula (PT): 94
*Reportagem em atualização