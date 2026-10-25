Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022 Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

O resultado da votação do segundo turno das eleições de 2026 no exterior começou a ser apurado. As informações são dos boletins do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cerca de 1 milhão de brasileiros que moram em outros países devem votar neste domingo (25). A votação acontece em 186 cidades, em mais de 100 países.





Nesta etapa, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência do país.

O resultado consolidado vai ser divulgado pelo TSE quando a votação terminar no Brasil, após as 17h.

Até às 12h05, já havia os números de 19 países. Entre eles estão Japão, China, Autrália, Nova Zelândia, Catar e outros. Veja:

Arábia Saudita



Flávio Bolsonaro (PL): 31

Lula (PT): 49

Austrália

Flávio Bolsonaro (PL): 3.465

Lula (PT): 6.017

Catar



Flávio Bolsonaro (PL): 195

Lula (PT): 159

China

Flávio Bolsonaro (PL): 267

Lula (PT): 502

Coréia do Sul

Flávio Bolsonaro (PL): 82

Lula (PT): 148

Egito

Flávio Bolsonaro (PL): 16

Lula (PT): 60

Emirados Árabes

Flávio Bolsonaro (PL): 772

Lula (PT): 643

Filipinas

Flávio Bolsonaro (PL): 39

Lula (PT): 27

Indonésia









Flávio Bolsonaro (PL): 23

Lula (PT): 15

Japão



Flávio Bolsonaro (PL): 28.538

Lula (PT): 7.098

Jordânia



Flávio Bolsonaro (PL): 76

Lula (PT): 725

Kuwait



Flávio Bolsonaro (PL): 17

Lula (PT): 62

Malásia



Flávio Bolsonaro (PL): 44

Lula (PT): 41

Nova Zelândia



Flávio Bolsonaro (PL): 101

Lula (PT): 418

Quênia

Flávio Bolsonaro (PL): 16

Lula (PT): 29

Singapura

Flávio Bolsonaro (PL): 121

Lula (PT): 213

Síria



Flávio Bolsonaro (PL): 11

Lula (PT): 106

Tailândia

Flávio Bolsonaro (PL): 60

Lula (PT): 56

Taiwan

Flávio Bolsonaro (PL): 130

Lula (PT): 94

*Reportagem em atualização



