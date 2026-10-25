Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022
Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

O resultado da votação do segundo turno das eleições de 2026 no exterior começou a ser apurado. As informações são dos boletins do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cerca de 1 milhão de brasileiros que moram em outros países devem votar neste domingo (25). A votação acontece em 186 cidades, em mais de 100 países.


Nesta etapa, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência do país.

O resultado consolidado vai ser divulgado pelo TSE quando a votação terminar no Brasil, após as 17h.

Até às 12h05, já havia os números de 19  países. Entre eles estão Japão, China, Autrália, Nova Zelândia, Catar e outros. Veja:

Arábia Saudita

  • Flávio Bolsonaro (PL): 31
  • Lula (PT): 49

Austrália 

  • Flávio Bolsonaro (PL): 3.465
  • Lula (PT): 6.017

Catar

  • Flávio Bolsonaro (PL): 195
  • Lula (PT): 159

China

  • Flávio Bolsonaro (PL): 267
  • Lula (PT): 502

Coréia do Sul

  • Flávio Bolsonaro (PL): 82
  • Lula (PT): 148

Egito

  • Flávio Bolsonaro (PL): 16
  • Lula (PT): 60

Emirados Árabes

  • Flávio Bolsonaro (PL): 772
  • Lula (PT): 643

Filipinas

  • Flávio Bolsonaro (PL): 39
  • Lula (PT): 27

Indonésia



  • Flávio Bolsonaro (PL): 23
  • Lula (PT): 15

Japão

  • Flávio Bolsonaro (PL): 28.538
  • Lula (PT): 7.098

Jordânia

  • Flávio Bolsonaro (PL): 76
  • Lula (PT): 725

Kuwait

  • Flávio Bolsonaro (PL): 17
  • Lula (PT): 62

Malásia

  • Flávio Bolsonaro (PL): 44
  • Lula (PT): 41

Nova Zelândia

  • Flávio Bolsonaro (PL): 101
  • Lula (PT): 418

Quênia

  • Flávio Bolsonaro (PL): 16
  • Lula (PT): 29

Singapura

  • Flávio Bolsonaro (PL): 121
  • Lula (PT): 213

Síria

  • Flávio Bolsonaro (PL): 11
  • Lula (PT): 106

Tailândia

  • Flávio Bolsonaro (PL): 60
  • Lula (PT): 56

Taiwan

  • Flávio Bolsonaro (PL): 130
  • Lula (PT): 94

*Reportagem em atualização


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