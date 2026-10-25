Reprodução/CNN Reeleito em SP, governador Tarcísio de Freitas vota no 2° turno

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou na manhã deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026.

Tarcísio votou no Colégio Miguel de Cervantes, localizado na Avenida Jorge João Saad, 905, na Vila Progredior, na Zona Oeste de São Paulo.

Ele votou por volta das 10h e estava acompanhado da esposa, Cristiane Ferreira da Silva Freitas.

No primeiro turno, o governador foi reeleito com 62,65% dos votos, o que representa mais de 14 milhões de votos.

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.

Nesta etapa, os eleitores decidem o próximo presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência.

Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:

Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);

Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);

Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);

Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);

Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-título.



