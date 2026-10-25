Frame TRE-RJ/Youtube presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares, convocou os eleitores a irem às urnas para votar neste domingo (25), no segundo turno das eleições. Se dirigindo aos quase 13 milhões de eleitores e eleitoras do estado, a recomendação foi para que não abram mão de "participar deste momento tão importante para o país".

"O voto é uma conquista da sociedade brasileira. É por meio dele que cada cidadão participa das decisões sobre o futuro do Brasil. Essa participação é essencial para a força e a legitimidade da nossa democracia", apontou em pronunciamento no Palácio da Democracia, sede do tribunal na capital do estado.

"Sei que todos têm seus compromissos, responsabilidades e suas dificuldades, mas peço que reservem um momento neste domingo para exercer este direito. A democracia precisa da participação de todos. Cada voto tem o mesmo valor, independentemente da condição social ou do lugar em que se vive", disse.

Segurança durante a votação



O presidente do TRE garantiu que foram adotadas todas as medidas necessárias para a segurança do pleito. "Quero transmitir uma mensagem muito clara à população fluminense. Podem sair de casa e votar com tranquilidade. As forças policiais estão mobilizadas com destaque para a Polícia Militar que atua no patrulhamento das ruas e na segurança dos locais de votação", disse.

O desembargador lembrou que novamente as Forças Armadas fazem parte do esquema montado para assegurar a presença do eleitor. "Toda essa estrutura foi organizada para garantir que o eleitor possa fazer a sua escolha em paz de acordo com a própria consciência", afirmou.

Expectativa de votação mais rápida



Claudio de Mello Tavares disse que a expectativa é de que a eleição no estado seja mais rápida uma vez que o eleitor terá apenas que votar para presidente da República. No primeiro turno a necessidade de confirmar na urna seis candidatos: deputados federal e estadual, dois votos para o Senado, governador e presidente, houve demora e filas em vários locais de votação.

"Hoje [o eleitor] votará apenas para presidente da República, por isso, não esperamos filas relevantes ao longo do dia", avaliou.

O presidente do TRE-RJ lembrou, no entanto, que em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a votação será um pouco diferente, porque além da votação para presidente, haverá uma eleição suplementar para prefeito. "Neste município o eleitor votará primeiro para presidente e em seguida para prefeito", destacou.

Alterações nos locais de votação



Quanto aos locais de votação, reforçou que dos 5.040 em todo o estado, apenas dois foram alterados entre o primeiro e segundo turnos. Segundo ele, essas mudanças ocorreram por motivos estruturais em Brás de Pina, na região da Leopoldina, e em Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio.

"Os demais locais permanecem os mesmos. Portanto, os demais eleitores que votaram normalmente no primeiro turno podem retornar ao mesmo local com essas únicas ressalvas.

O desembargador lembrou ainda que quem não compareceu no primeiro turno não está impedido de votar normalmente neste domingo, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular.