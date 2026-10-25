Divulgação Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo deteve cinco pessoas por suspeita de crimes eleitorais durante o segundo turno das eleições, neste domingo (25). A maior parte das ocorrências está relacionada ao uso de celulares e ao registro de fotografias dentro das cabines de votação, práticas proibidas pela legislação eleitoral. Também houve registro de desacato e atendimento de apoio a um oficial de Justiça.

Na capital paulista, um eleitor foi flagrado por mesários fotografando uma urna eletrônica em um local de votação na Rua Palmerina. A situação foi comunicada à polícia, e a imagem acabou sendo apagada. Os envolvidos foram encaminhados ao 31º Distrito Policial, onde foi elaborado um termo circunstanciado.

Outras duas ocorrências relacionadas ao uso de aparelhos celulares foram registradas na Grande São Paulo. Em São Caetano do Sul, uma eleitora foi identificada utilizando o telefone dentro da cabine de votação, na Rua Santo Antônio. Já em Osasco, uma pessoa foi levada ao 3º Distrito Policial depois de fotografar a urna eletrônica durante a votação na Avenida Cruzeiro do Sul.

Ocorrências também foram registradas no interior



Em Marília, no interior paulista, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de desacato envolvendo um mesário na Escola Municipal Professor Antônio Ribeiro. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do caso.

A corporação também informou registros de outras duas ocorrências na cidade de São Paulo e uma em Guarantã, no interior do estado, mas não esclareceu a natureza desses atendimentos.

A legislação eleitoral proíbe o uso de celulares, câmeras fotográficas e outros equipamentos capazes de registrar imagens dentro da cabine de votação. A medida busca preservar o sigilo do voto e impedir possíveis formas de comprovação da escolha do eleitor.

São Paulo concentra o maior eleitorado do Brasil, com mais de 34,1 milhões de pessoas aptas a votar, aproximadamente 21,4% do total nacional. Neste domingo, os eleitores paulistas participam do segundo turno para a escolha do presidente da República.