TRE-PR Chuvas no Paraná

As fortes chuvas que atingem o Paraná provocaram bloqueios totais em três trechos de rodovias e levaram à alteração de locais de votação para o segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois bloqueios estão na BR-153 e um na BR-476. Ao todo, 3.745 eleitores de Curitiba e Guaratuba tiveram seus locais de votação transferidos em razão dos efeitos das chuvas.



O diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, afirmou que a corporação monitora os pontos afetados por inundações e trabalha para garantir a circulação de veículos e o deslocamento dos eleitores.

“Nesse momento, temos três bloqueios que nos trazem mais atenção no estado do Paraná por efeitos climáticos, muita chuva que não tem cessado na região”, declarou.

As ações de monitoramento e coordenação das forças de segurança ocorrem no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).





Lista de locais de votação alterados no Paraná

Cornélio Procópio : os eleitores das seções 22 e 23, antes alocadas na Fundação de Esportes do município, votarão na Escola Municipal Angelo Mazzarotto (Rua Portugal, 240, Centro). Já os eleitores das seções 15, 16, 17 e 114 votarão no Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva (Rua Portugal, 240, Centro).

: os eleitores das seções 22 e 23, antes alocadas na Fundação de Esportes do município, votarão na Escola Municipal Angelo Mazzarotto (Rua Portugal, 240, Centro). Já os eleitores das seções 15, 16, 17 e 114 votarão no Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva (Rua Portugal, 240, Centro). Inácio Martins : a seção 182, antes localizada na Escola Rural Municipal D. Pedro I – Gavazzoni, foi transferida para o pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na localidade rural de Cachoeira do Gavazzoni. A seção 211, antes na Unidade de Saúde Mental Vila Borges, passou para o Centro de Eventos Silvino Pasqualin (Rua Barão de Capanema, s/n, Parque Municipal Paulo Dallegrave, Centro).

: a seção 182, antes localizada na Escola Rural Municipal D. Pedro I – Gavazzoni, foi transferida para o pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na localidade rural de Cachoeira do Gavazzoni. A seção 211, antes na Unidade de Saúde Mental Vila Borges, passou para o Centro de Eventos Silvino Pasqualin (Rua Barão de Capanema, s/n, Parque Municipal Paulo Dallegrave, Centro). Santo Antônio do Sudoeste : os eleitores da seção 34, antes alocada no Centro Comunitário do KM 5, votarão no Colégio Estadual D. Pedro II, no distrito de Martinópolis, zona rural.

: os eleitores da seção 34, antes alocada no Centro Comunitário do KM 5, votarão no Colégio Estadual D. Pedro II, no distrito de Martinópolis, zona rural. Paranacity : os eleitores das seções 48, 49, 51, 52, 55, 56 e 57, antes alocadas na Escola Estadual Santos Dumont, votarão na APAE (Rua Mário Xavier de Souza, 1.810, Centro).

: os eleitores das seções 48, 49, 51, 52, 55, 56 e 57, antes alocadas na Escola Estadual Santos Dumont, votarão na APAE (Rua Mário Xavier de Souza, 1.810, Centro). Honório Serpa : os eleitores das seções 133 e 137, antes alocadas no Centro Comunitário da Comunidade Capanema I, votarão na Escola Municipal Professora Maria Francisca dos Santos (Rua José Alves de Mello, 270, bairro Ito Scheibe).

: os eleitores das seções 133 e 137, antes alocadas no Centro Comunitário da Comunidade Capanema I, votarão na Escola Municipal Professora Maria Francisca dos Santos (Rua José Alves de Mello, 270, bairro Ito Scheibe). Santo Inácio : os eleitores das seções 61, 62 e 63, antes alocadas no Colégio Estadual Dom Pedro I, votarão na Escola Municipal Omar de Oliveira (Rua Arnor Marques Pinheiro, 791, Centro).

: os eleitores das seções 61, 62 e 63, antes alocadas no Colégio Estadual Dom Pedro I, votarão na Escola Municipal Omar de Oliveira (Rua Arnor Marques Pinheiro, 791, Centro). Manoel Ribas : os eleitores da seção 148, antes alocada no Salão Comunitário da Igreja Bom Jesus, votarão na Escola Estadual Cristo Rei (Rua Principal, s/n, localidade de Barra Azul, zona rural).

: os eleitores da seção 148, antes alocada no Salão Comunitário da Igreja Bom Jesus, votarão na Escola Estadual Cristo Rei (Rua Principal, s/n, localidade de Barra Azul, zona rural). Barracão : os eleitores das seções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 74, 117, 129 e 131, antes alocadas na Escola Professora Leonor Castellano, votarão no Centro Comunitário da Igreja Católica.

: os eleitores das seções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 74, 117, 129 e 131, antes alocadas na Escola Professora Leonor Castellano, votarão no Centro Comunitário da Igreja Católica. Curitiba : os eleitores das seções 190, 234, 254, 280, 295, 324, 349, 370, 398 e 421, antes alocadas na Escola Municipal Professor Dario Persiano de Castro Vellozo, votarão no Centro de Educação Infantil Hugo Peretti, a cerca de 450 metros do endereço original, na Rua Arthur Martins Franco, 505.

: os eleitores das seções 190, 234, 254, 280, 295, 324, 349, 370, 398 e 421, antes alocadas na Escola Municipal Professor Dario Persiano de Castro Vellozo, votarão no Centro de Educação Infantil Hugo Peretti, a cerca de 450 metros do endereço original, na Rua Arthur Martins Franco, 505. Guaratuba: os eleitores da seção 27, antes alocada no Posto de Saúde de Pedra Branca do Araraquara, votarão no Salão Paroquial da Igreja Católica, em frente ao antigo local, no Sítio Pedra Branca.

Como consultar o local de votação?

Os eleitores podem conferir o endereço atualizado pelo a plicativo e-Título, na opção “Onde votar”, ou pelo serviço de Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na opção “Consultas” e, em seguida, “Onde Votar”.

Segundo o TRE-PR, os remanejamentos são feitos para locais próximos aos endereços originais, com o objetivo de evitar deslocamentos significativos para os eleitores. Ele também informou que os eleitores afetados estão sendo avisados sobre as mudanças pelo WhatsApp oficial da instituição, no número (41) 3330-8500.

Em caso de dúvidas, os eleitores paranaenses podem entrar em contato com o Disque-Eleitor, pelo telefone 0800 640 8400, ou pelo WhatsApp.