Moraes vota em São Paulo e elogia sistema eleitoral brasileiro
Reprodução/CNN
Moraes vota em São Paulo e elogia sistema eleitoral brasileiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou no segundo turno das eleições de 2026  na manhã deste domingo (25). O magistrado compareceu ao Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, na zona oeste de São Paulo, por volta das 8h.

Alexandre chegou cedo, entrou por um portão lateral e foi o primeiro a votar. Não foi registrado nenhum tipo de hostilidade ou manifestação contra o ministro.

Após votar, Moraes falou rapidamente com a imprensa. Ele elogiou o sistema eleitoral do Brasil e afirmou ser mais uma eleição com transparência.

Mais uma eleição com transparência. O sistema eleitoral do Brasil é o melhor sistema do mundo e rapidamente o resultado sairá. Alexandre de Moraes

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.

Nesta etapa, os eleitores decidem o próximo presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro (PL)  e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)  disputam a presidência.

Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:

  • Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
  • Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
  • Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
  • Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);
  • Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);
  • Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-título.


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