Antonio Augusto/Asom/STF Flávio Dino

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino , votou neste domingo (25) no segundo turno das eleições de 2026. O magistrado compareceu por volta das 12h30 ao Centro de Ensino Doutor Clarindo Santiago, no bairro Olho D'Água, em São Luís, capital do Maranhão.

Após votar, Dino conversou com a imprensa e defendeu o cumprimento da Constituição, a manutenção das regras democráticas e a convivência pacífica entre pessoas com diferentes posicionamentos políticos.

“O mais importante é nós garantirmos, como Poder Judiciário, que a Constituição seja cumprida, que nós tenhamos a manutenção das regras do jogo democrático”, afirmou o ministro.

Dino também destacou a importância da continuidade do calendário eleitoral brasileiro, com eleições previstas para 2028 e 2030, e ressaltou o papel do Judiciário na preservação dos princípios constitucionais.

“O Poder Judiciário, especialmente o STF, acredita nesses valores e vai sempre ter a Constituição como parâmetro de organização da sociedade”, acrescentou.





Segundo turno das eleições

O segundo turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo (25), com votação para os cargos em disputa nos estados e municípios onde nenhuma candidatura alcançou os critérios necessários para a vitória no primeiro turno.

Além da disputa presidencial, eleitores do Espírito Santo, Amazonas, Rio Grande do Norte, Acre, Tocantins e Distrito Federal também escolhem seus próximos governadores.

As urnas abriram às 8h e a votação segue até as 17h, no horário de Brasília. Após o encerramento, a Justiça Eleitoral inicia a apuração e a divulgação dos resultados.