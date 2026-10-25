Rosinei Coutinho /STF Luiz Fux, ministro do STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), compareceu às urnas pouco depois das 14h deste domingo (25), em Brasília, para votar no segundo turno das eleições. O magistrado registrou seu voto na Asa Sul, região central da capital federal, e não deu declarações à imprensa.

Fux foi o último dos ministros do Supremo a votar neste domingo. Dos dez integrantes da Corte, nove compareceram às urnas. A única ausência foi a do decano Gilmar Mendes, que havia participado do primeiro turno, mas deixou de votar neste domingo por questões médicas.

Segundo turno das eleições



Além de Fux, outros cinco ministros do STF votam em Brasília.

Neste domingo, os eleitores brasileiros escolhem o próximo presidente da República. A votação também define os governadores do Distrito Federal e de cinco estados: Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amazonas, Acre e Tocantins.

Segundo o), o Brasil tem 158.745.463 eleitores aptos a votar em 2026, cerca de 2,2 milhões a mais do que nas eleições anteriores.

O comparecimento ao segundo turno é obrigatório para os eleitores sujeitos a essa exigência, mesmo que tenham faltado à primeira votação, realizada em 4 de outubro. Para participar, é necessário estar com a inscrição eleitoral regular.