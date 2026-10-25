Reprodução Ministra Cármen Lúcia vota em Minas Gerais

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou na manhã deste domingo (25) no Colégio Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A magistrada chegou ao local por volta das 8h, pouco depois da abertura das seções eleitorais para o segundo turno das eleições presidenciais.

Ao chegar ao colégio, Cármen Lúcia foi abordada por eleitores, entre eles um homem que vestia a camisa da Seleção Brasileira e um jovem com a camisa do Partido dos Trabalhadores (PT). A ministra cumprimentou as pessoas que estavam no local e atendeu a pedidos de fotografias.

A magistrada estava acompanhada do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga. Após votar, conversou com jornalistas e destacou a importância da participação dos eleitores e do papel da imprensa na democracia.

Durante a conversa, Cármen Lúcia defendeu o respeito à liberdade de escolha dos cidadãos e ressaltou que o resultado das eleições deve refletir a vontade da maioria dos eleitores.

Ministra também votou em BH no primeiro turno



No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Cármen Lúcia compareceu ao mesmo colégio eleitoral. Na ocasião, foi aplaudida por pessoas que aguardavam na fila, respondeu aos cumprimentos e também posou para fotografias.

Natural de Montes Claros, em Minas Gerais, Cármen Lúcia integra o STF desde 2006. A magistrada presidiu o Supremo entre 2016 e 2018 e também esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2012 e 2013, retornando à presidência da Corte Eleitoral em 2024.

Neste domingo, a votação do segundo turno ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Em Minas Gerais, mais de 16,3 milhões de eleitores estão aptos a participar da escolha do presidente da República.