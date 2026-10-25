Reprodução/redes sociais Eduarda Campopiano (PL) em foto de campanha publicada com mensagem de apoio a Pavanato, Derrite, André do Prado, Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro (PL)





Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais para comentar a apuração e questionar a prorrogação do horário de votação. Entre os que se manifestaram estão o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o vereador Lucas Pavanato (PL-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As publicações foram feitas ao longo da apuração, quando Lula e Flávio disputavam a Presidência da República. Parte das mensagens mencionou a possibilidade de impeachment, enquanto outras levantaram suspeitas sobre a extensão do horário de votação.





Nikolas Ferreira fala em impeachment

Durante a apuração, Nikolas Ferreira publicou mensagens no X, antigo Twitter, sobre a disputa presidencial e os próximos passos da oposição.

“Mais um impeachment pra ano que vem”, escreveu o deputado em uma das publicações.

Em outra mensagem, Nikolas afirmou: “Ou a gente ganha. Ou a gente ganha. Tá avisado”. O parlamentar também demonstrou expectativa com a contabilização dos votos do Sudeste e escreveu: “Esperando os votos do Sudeste entrar. Nada como um dia após o outro”.

Ao comentar a votação em São Paulo, publicou: “Quando abrir as urnas de São Paulo… Agora eles vão sentir o contrário”. Em outra postagem, afirmou: “O Brasil vai vencer”.

Nikolas também questionou a prorrogação do horário de votação e fez referências à Venezuela ao comentar a decisão.

Lucas Pavanato compara decisão à Venezuela

O vereador Lucas Pavanato, recém eleito deputado federal, também publicou mensagens críticas à extensão do horário de votação.

“Prorrogar horário de votação, já vimos isso na Venezuela”, escreveu.

Em outra publicação, Pavanato afirmou que a esquerda estaria preparando uma narrativa para contestar o resultado eleitoral. “Já tinham videozinho gravado pra construir narrativa, se perderem alegarão fraude”, declarou.

O vereador também escreveu: “Entendam: Nessa eleição não aceitamos ‘perder’”. Em outra mensagem, afirmou: “Vamos fazer o que tiver que ser feito para garantir que não roubem a eleição!”.

As declarações levantaram suspeitas sobre o processo eleitoral, mas as mensagens citadas não apresentam provas de fraude.

Tarcísio cobra explicações sobre prorrogação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se manifestou sobre a decisão de estender o horário de votação até as 19h.

“O Brasil merece respeito, transparência e segurança jurídica!”, escreveu.

Na sequência, afirmou que uma decisão tomada pouco antes do encerramento previsto da votação exigia esclarecimentos sobre seus fundamentos e sua execução.

“A democracia se fortalece com regras claras, respeito às instituições e transparência em cada etapa do processo eleitoral. O povo brasileiro merece respostas!”, declarou.

Durante a apuração, Tarcísio também publicou que acompanhava a contagem dos votos ao lado de Flávio Bolsonaro.

Outros aliados

O deputado federal Zucco (PL-RS), recém eleito governador do Rio Grande do Sul, publicou um vídeo informando que acompanhava a apuração com Flávio Bolsonaro, mas se manifestou durante.

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR), eleito governador do Paraná, e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), não haviam se pronunciado até o momento.

As manifestações dos aliados ocorreram enquanto os resultados eram contabilizados e antes da confirmação da vitória de Lula.