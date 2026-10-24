Divulgação Obras RioSP

A Via Dutra (BR-116) terá uma alteração temporária no trânsito a partir das 21h deste sábado (24), na altura do km 231, em São Paulo. O desvio afetará os motoristas que acessam a rodovia pela Marginal Tietê, no sentido Rio de Janeiro, devido a obras de manutenção e reparos no pavimento. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos às 5h de domingo (25).

A intervenção será realizada pela concessionária RioSP, responsável pela administração da rodovia, e afetará a circulação na pista expressa. Durante os serviços, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas sinalizadas para seguir viagem em direção ao Vale do Paraíba, ao Rio de Janeiro e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Veja como ficará o trânsito



Os motoristas que saírem da Marginal Tietê com destino ao Vale do Paraíba ou ao Rio de Janeiro deverão acessar a pista marginal da Via Dutra e permanecer nela até o km 214. Nesse ponto, será possível retornar à pista expressa e continuar o trajeto normalmente.

Já os condutores que seguirem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos deverão utilizar a pista marginal Norte, no sentido Rio de Janeiro, e acessar a saída 219-B, que estará sinalizada.

Segundo a RioSP, os serviços fazem parte do programa permanente de conservação da rodovia e têm como objetivo melhorar as condições do pavimento e a segurança dos motoristas.

A concessionária recomenda atenção à sinalização, respeito aos limites de velocidade e planejamento antecipado das viagens para evitar possíveis atrasos. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os trabalhos poderão ser suspensos ou cancelados.

Os motoristas que precisarem de informações ou assistência poderão entrar em contato com a RioSP pelo telefone ou WhatsApp 0800 017 3536, além do aplicativo Motiva Rodovias.