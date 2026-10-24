Uma mulher britânica de 36 anos morreu afogada ao tentar salvar os dois filhos que foram arrastados por uma forte correnteza durante um passeio nas Bahamas, no Caribe. O acidente aconteceu na terça-feira (20), nas proximidades da ilha de Bimini. As crianças foram resgatadas com vida, mas a mãe não resistiu.
A vítima foi identificada como Leanne Gregory, moradora de Nottinghamshire, na Inglaterra. Segundo reportagem publicada neste sábado (24) pelo jornal americano New York Post, a família participava de uma atividade de mergulho com snorkel quando os dois meninos foram surpreendidos pela correnteza. Leanne entrou na água para socorrê-los, mas também acabou sendo arrastada.
Os filhos foram retirados do mar por uma equipe de resgate. Leanne também foi encontrada e retirada da água, mas estava inconsciente. O marido tentou reanimá-la com procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. A mulher foi encaminhada a uma unidade médica da região, onde a morte foi constatada.
Família relata momentos do acidente
A sogra da vítima, Kim Jones, contou que os dois netos sabiam nadar, mas não conseguiram enfrentar a força da correnteza. Segundo ela, Leanne entrou no mar ao perceber que os filhos estavam em dificuldades.
O resgate contou com a participação de uma equipe de transporte marítimo da região. Linty Stuart, responsável pela embarcação utilizada na operação, relatou que tudo aconteceu rapidamente e que as ondas dificultaram o trabalho dos socorristas.
A família estava nas Bahamas durante uma viagem de cruzeiro e tinha retorno previsto ao Reino Unido para sexta-feira (23). Até a publicação da reportagem, não havia informações sobre a data de translado do corpo de Leanne para a Inglaterra.