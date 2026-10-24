Redes sociais Leanne Gregory

Uma mulher britânica de 36 anos morreu afogada ao tentar salvar os dois filhos que foram arrastados por uma forte correnteza durante um passeio nas Bahamas, no Caribe. O acidente aconteceu na terça-feira (20), nas proximidades da ilha de Bimini. As crianças foram resgatadas com vida, mas a mãe não resistiu.

A vítima foi identificada como Leanne Gregory, moradora de Nottinghamshire, na Inglaterra. Segundo reportagem publicada neste sábado (24) pelo jornal americano New York Post, a família participava de uma atividade de mergulho com snorkel quando os dois meninos foram surpreendidos pela correnteza. Leanne entrou na água para socorrê-los, mas também acabou sendo arrastada.

Os filhos foram retirados do mar por uma equipe de resgate. Leanne também foi encontrada e retirada da água, mas estava inconsciente. O marido tentou reanimá-la com procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. A mulher foi encaminhada a uma unidade médica da região, onde a morte foi constatada.

Família relata momentos do acidente



A sogra da vítima, Kim Jones, contou que os dois netos sabiam nadar, mas não conseguiram enfrentar a força da correnteza. Segundo ela, Leanne entrou no mar ao perceber que os filhos estavam em dificuldades.

O resgate contou com a participação de uma equipe de transporte marítimo da região. Linty Stuart, responsável pela embarcação utilizada na operação, relatou que tudo aconteceu rapidamente e que as ondas dificultaram o trabalho dos socorristas.

A família estava nas Bahamas durante uma viagem de cruzeiro e tinha retorno previsto ao Reino Unido para sexta-feira (23). Até a publicação da reportagem, não havia informações sobre a data de translado do corpo de Leanne para a Inglaterra.