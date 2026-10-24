Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Comunidade indígena

A Justiça Federal ampliou, nesta sexta-feira (23), para quilombolas e outras comunidades tradicionais de todo o país a decisão que obriga a União a garantir condições para que povos indígenas participem do 2º turno das Eleições de 2026, marcado para domingo (25). A medida prevê transporte gratuito, alimentação e suporte linguístico para eleitores que vivem em regiões de difícil acesso e é resultado de uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF).

A nova decisão também homologou o plano de ação apresentado pelo governo federal para cumprir as determinações judiciais em até 24 horas. A medida abrange, além dos povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, pescadores artesanais e f amílias assentadas em áreas de difícil acesso em todo o território nacional.

A União poderá ser multada em R$ 1 milhão por dia caso descumpra as determinações sem justificativa.





O que prevê a decisão

O plano de ação estabelece uma divisão de responsabilidades entre órgãos federais para viabilizar o deslocamento dos eleitores até as seções eleitorais. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) ficará responsável pelo acompanhamento das viagens dos indígenas, enquanto o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) prestarão apoio às comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e aos assentamentos rurais.

A estratégia prevê o levantamento das rotas necessárias em todo o país, com informações sobre os locais de partida e chegada, o número estimado de eleitores, os trajetos por rios, estradas ou vias aéreas e as necessidades de alimentação, pontos de apoio e tradutores nos locais de votação.

A prioridade será o uso de veículos e embarcações da frota pública federal. Quando necessário, a União também deverá oferecer apoio financeiro e combustível para que as prefeituras organizem o transporte local.

Caso não seja possível disponibilizar veículos oficiais a tempo, a decisão autoriza o ressarcimento de despesas assumidas pelas próprias comunidades e associações comunitárias. O reembolso poderá cobrir gastos com combustível, lubrificantes, aluguel de barcos e carros, contratação de motoristas ou pilotos, alimentação durante o deslocamento, hospedagem e serviços de tradutores ou facilitadores de línguas originárias.

Problemas no primeiro turno motivaram ação

A atuação do MPF começou após denúncias de dificuldades enfrentadas por eleitores indígenas no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Em diferentes regiões do país, a distância entre as comunidades e as seções eleitorais, a falta de transporte e a ausência de assistência linguística impediram a participação de parte dos eleitores.

No Pará, integrantes dos povos Araweté, Arara e Parakanã relataram não ter recebido transporte, combustível ou alimentação para chegar aos locais de votação. As distâncias percorridas variavam de centenas de quilômetros a cerca de mil quilômetros, principalmente por vias fluviais.

Segundo informações reunidas pelo MPF, os Araweté, da Terra Indígena Ipixuna, em Altamira, vivem a aproximadamente 250 quilômetros da seção eleitoral. Já os Arara da aldeia Iriri, na Terra Indígena Cachoeira Seca, precisam percorrer cerca de 380 quilômetros. Para os Parakanã da aldeia Kema'o, na Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu, o deslocamento até a seção eleitoral em Altamira pode chegar a mil quilômetros.

Também houve relatos de dificuldades entre os povos Xikrin, da Terra Indígena Trincheira Bacajá, e Munduruku, nos municípios de Jacareacanga e Itaituba.

Os problemas não ficaram restritos à Amazônia. No Mato Grosso do Sul, a seção eleitoral da Escola Visconde de Taunay, na Terra Indígena Taunay/Ipegue, registrou uma abstenção superior a 90%: dos 227 eleitores aptos, apenas 21 compareceram às urnas.

No Amazonas, a abstenção chegou a 36,7% em Barcelos, onde indígenas Yanomami do Rio Aracá ficaram isolados por falta de combustível. No Amapá, indígenas Tiriyó e Katxuyana, do Parque do Tumucumaque, relataram dificuldades de comunicação com mesários e impedimentos à presença de intérpretes.

Também foram registrados índices de abstenção de 36% em Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália (BA), e na Terra Indígena Nonoai (RS). Para comparação, a abstenção média nacional no primeiro turno foi de 21,08%.

MPF cobra medidas permanentes para as próximas eleições

A ação civil pública foi apresentada à Justiça Federal em Belém (PA) na quarta-feira (21). Inicialmente, o órgão pediu que a União garantisse transporte gratuito por rios, estradas ou vias aéreas, alimentação, intérpretes, facilitadores culturais e sinalização em línguas indígenas nos locais de votação, com alcance nacional.

Na decisão ampliada nesta sexta-feira (23), a Justiça reforçou que a extensão das medidas às demais comunidades tradicionais está relacionada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade de direitos e da eficiência da administração pública.

Além das medidas emergenciais para o segundo turno, o MPF pede que a União seja condenada a estruturar e manter um plano nacional permanente de acessibilidade e logística eleitoral para as próximas eleições. Esse pedido ainda será analisado no processo.

A iniciativa busca evitar que obstáculos geográficos, logísticos e linguísticos impeçam comunidades indígenas e tradicionais de exercer o direito constitucional ao voto.