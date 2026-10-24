© Rafa Neddermeyer e Lula Marques/ Em Brasília, atos por Lula e Flávio ficam a 2 km de distância









Apenas dois quilômetros separaram, no centro de Brasília, as multidões de simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, neste sábado (24), véspera das eleições.

Houve provocações entre os dois lados no meio do caminho, quando eventualmente os eleitores se encontraram nas ruas.

Os adeptos das duas candidaturas disseram que se formou uma distância intransponível entre eles, mas a palavra democracia foi repetida pelos dois lados. Nas duas manifestações, houve trios elétricos com jingles de campanha e o Hino Nacional.

Enquanto o grupo majoritariamente de vermelho se concentrou nas imediações do Museu Nacional, os de amarelo foram para a Torre de TV.



