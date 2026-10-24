Divulgação / CBMMG Incêndio no laboratório de engenharia da UFMG









Um incêndio provocado por um botijão de gás atingiu o prédio da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (23). A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, na Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, no bairro Liberdade. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um forno localizado na cozinha do auditório da faculdade. As chamas se espalharam para a mangueira do botijão de gás, o que exigiu a atuação das equipes de emergência.

Antes da chegada dos bombeiros, os brigadistas de incêndio da própria universidade iniciaram o combate às chamas com o uso de extintores.





Militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres realizaram a ventilação do ambiente e contiveram o vazamento de gás.

Não foi necessária a evacuação do prédio. Após o atendimento da ocorrência, o local foi liberado para continuar funcionando.

A UFMG foi contatada pela reportagem para comentar o ocorrido, mas até o momento não houve retorno.