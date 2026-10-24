Reprodução/redes sociais Oswaldo Eustáquio

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réu, por unanimidade, o blogueiro Oswaldo Eustáquio por organização criminosa relacionada aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O julgamento foi concluído na sexta-feira (23), após ter sido iniciado em 16 de outubro. A decisão foi noticiada em reportagem publicada pelo UOL neste sábado (24).

O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que votou pelo recebimento da denúncia apresentada contra Eustáquio. Ele foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino e pela ministra Cármen Lúcia.

Com o recebimento da denúncia, o blogueiro passa a responder a uma ação penal no STF e o processo deverá avançar para a apuração dos fatos e a análise das provas.





Por que o STF decidiu tornar o blogueiro réu?

A denúncia está relacionada à atuação de Eustáquio em mobilizações contra o resultado das eleições presidenciais de 2022 e a acontecimentos ligados aos atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto, em Brasília.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou a denúncia em agosto de 2026, atribuindo ao blogueiro participação em associação criminosa por incentivar o ato nas redes sociais, além de ações contra o resultado eleitoral e contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O caso tramita no STF sob relatoria de Alexandre de Moraes, na Petição 10.775. A análise ocorreu em sessão virtual da Primeira Turma, entre 16 e 23 de outubro. Moraes apresentou voto favorável ao recebimento da denúncia, acompanhado pelos demais integrantes do colegiado e a votação foi unânime.

Quem é Oswaldo Eustáquio?

Oswaldo Eustáquio é um blogueiro e jornalista brasileiro conhecido por sua atuação política alinhada ao bolsonarismo. Ele ganhou projeção nacional por meio de publicações nas redes sociais e de conteúdos favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de críticas ao STF e a integrantes da oposição.

O blogueiro também foi alvo de investigações relacionadas a manifestações antidemocráticas. Em dezembro de 2020, foi preso preventivamente após d escumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. No mês seguinte, a prisão foi convertida em domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes, com restrições que incluíam o uso de tornozeleira eletrônica.

Eustáquio deixou o Brasil e passou a viver na Espanha, passando a ser considerado foragido da Justiça brasileira, e as autoridades do país chegaram a solicitar sua extradição. A Justiça espanhola rejeitou o pedido, sem que isso representasse uma absolvição nos processos em andamento no Brasil.