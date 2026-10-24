Divulgação / SES-MG Sarna humana

Onze municípios de Minas Gerais notificaram à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) a ocorrência de surtos de sarna humana em 2026. Diante da repercussão dos casos, o órgão reforçou as orientações de prevenção e recomendou que pessoas com coceira intensa ou lesões na pele procurem atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

As cidades que comunicaram surtos ao Estado são Alfenas, Andradas, Belo Horizonte, Campos Gerais, Coronel Xavier Chaves, Itapecerica, Joaquim Felício, Lagoa Santa, Lavras, Paraguaçu e São Gonçalo do Pará. A informação foi divulgada pela SES-MG em 20 de outubro.

A sarna humana não integra a lista de doenças e agravos de notificação compulsória. Por isso, não existe um sistema nacional específico para o registro de todos os casos da doença. O acompanhamento da situação é responsabilidade dos municípios, que devem orientar a população e adotar medidas de prevenção e controle.

De acordo com a definição apresentada pela SES-MG, um surto é a ocorrência de casos de uma doença em uma área geográfica delimitada, como uma escola, um condomínio ou um bairro.

A escabiose, nome científico da sarna humana, é uma doença de pele causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada. Também pode acontecer, com menor frequência, pelo compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas.

Embora provoque desconforto, a doença geralmente não é grave. A principal manifestação é a coceira intensa, que costuma ser acompanhada pelo aparecimento de pequenas lesões na pele.





Como prevenir a sarna humana

Entre as medidas recomendadas estão a higienização das mãos, os banhos regulares e a limpeza de roupas e ambientes. Também é importante evitar o compartilhamento de vestimentas, toalhas e roupas de cama com pessoas infectadas até que sejam adotadas as medidas adequadas de controle.

As roupas, toalhas e roupas de cama devem ser lavadas, preferencialmente com água quente, e passadas. Objetos que não puderem ser lavados devem ser armazenados em sacos plásticos bem fechados por pelo menos três dias, conforme orientação da Secretaria.

“É importante que as pessoas estejam atentas à limpeza das roupas e ambientes e às regras simples de higiene, como banhos regulares e higienização das mãos, para prevenir a ocorrência de casos de sarna”, afirmou o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Campos Prosdocimi.

Tratamento exige orientação médica

O tratamento da escabiose pode ser feito com loções de aplicação tópica ou medicamentos prescritos por um médico. Segundo a SES-MG, o paciente deixa de transmitir a doença cerca de 24 horas após o início do tratamento. A coceira, no entanto, pode persistir por algumas semanas, devido à reação do sistema imunológico aos resíduos do parasita presentes na pele.

A Secretaria recomenda procurar uma UBS ao identificar sintomas suspeitos, especialmente quando há outras pessoas com coceira no mesmo círculo de convivência. O atendimento permite avaliar as lesões e indicar o tratamento adequado.



