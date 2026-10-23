Reprodução Myhood Uma carreta ficou entalada sob um viaduto na região da Rodovia dos Imigrantes, na Zona Sul de São Paulo, e provocou a interdição de uma faixa de acesso ao Jabaquara

Uma carreta ficou presa sob um viaduto da Rodovia dos Imigrantes, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (23). O veículo trafegava no sentido Capital e tentou fazer um retorno para acessar a região do Jabaquara, passando pela Rua Xavier de Paes, quando acabou ficando entalado sob a estrutura.

A ocorrência provocou a interdição de uma das faixas de acesso ao bairro e mobilizou agentes de trânsito e equipes da concessionária responsável pela rodovia.

Equipes trabalham para retirar a carreta

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e equipes da Ecovias estiveram no local para organizar a circulação de veículos e acompanhar a ocorrência.

Para retirar a carreta, os profissionais iniciaram um procedimento para reduzir a altura do veículo: os pneus estão sendo esvaziados para permitir que ele passe sob a estrutura do viaduto.

Faixa segue interditada

Até o momento, não há confirmação sobre o horário de conclusão dos trabalhos nem sobre a liberação completa da faixa interditada.

Motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar caminhos alternativos enquanto a carreta permanece no local.