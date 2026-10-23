Professora é afastada após falas racistas em escola
Reprodução Redes Sociais
Professora é afastada após falas racistas em escola

Uma professora da rede municipal de Potirendaba, no interior de São Paulo, foi afastada das atividades após fazer comentários de teor racista e político  durante uma aula para crianças de 11 anos. O caso veio à tona depois que uma mãe procurou a prefeitura para denunciar que a filha havia voltado da escola chorando.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a possível prática de racismo e crime eleitoral . Até o momento, não há conclusão sobre as suspeitas.

Nas imagens encaminhadas à polícia, a professora direciona comentários a um aluno pardo, relacionando a cor da pele do menino à possibilidade de perseguição, após possível resultado do pleito eleitoral.

Ia sobreviver pouca gente. Você ia morrer, pois você é parda [...]. Ela não, ele não, pois é loirinho de olho claro.


Quando o estudante pergunta se morreria, a professora responde:

Claro que iria, você está lá com um pezinho na senzala.




Polícia Civil investiga o caso

A Delegacia Seccional de São José do Rio Preto instaurou um inquérito para apurar as declarações registradas na escola.

A investigação busca esclarecer se as falas podem configurar racismo e crime eleitoral. A identidade da professora não foi divulgada.

Prefeitura afasta servidora

A professora foi afastada das atividades na quinta-feira (22). A decisão ocorreu após a denúncia apresentada pela mãe de uma aluna à administração municipal.

Em nota, a Prefeitura de Potirendaba informou que adotou medidas administrativas para apurar a conduta da servidora.

A administração também afirmou não compactuar com discriminação ou comportamentos que provoquem constrangimento e sofrimento emocional aos estudantes.

O caso segue sob investigação das autoridades policiais.

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