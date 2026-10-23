Feijão Almeida/GOVBA Estacas cravadas na Baía de Todos-os-Santos formam a base das plataformas para o vão central da ponte

As obras da Ponte Salvador-Itaparica, travessia que vai ligar Salvador ao município de Vera Cruz, deram mais um passo rumo à conclusão. Nesta quinta-feira (22), as equipes de engenharia chegaram a 21 estacas instaladas no meio da Baía de Todos-os-Santos.

Elas servem como base das plataformas de apoio à construção do vão central, trecho de 682 metros que será erguido com a ajuda do navio chinês Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, um dos maiores navios cravadores de estacas do mundo.

O avanço dos trabalhos foi acompanhado pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ele visitou o canteiro junto ao secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, investidores chineses e representantes do Consórcio 2 de Julho, grupo responsável pela obra.

Com investimento estimado em R$ 11,6 bilhões, o projeto, executado por meio de uma parceria público-privada (PPP), recebeu R$ 3 bilhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O PAC é uma iniciativa do governo federal que financia obras de infraestrutura pelo Brasil. No caso da ponte, esse dinheiro vai ser utilizado para cobrir parte dos gastos com a execução das obras e sistemas operacionais.

Plataformas vão abrigar central de concreto e guindaste

Uma das plataformas vai receber a central de concreto para formar a estrutura definitiva da ponte através da concretagem. A outra ficará na direção de Vera Cruz e terá um guindaste para iniciar a construção do pilar principal.

Nos últimos dias, as equipes também fixaram vigas transversais entre as estacas, nas posições horizontal e diagonal. O objetivo é dar estabilidade à plataforma para as próximas etapas.

Navio chinês já está a caminho do Brasil

O Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 saiu do porto de Lüsi, na província de Jiangsu, no dia 27 de setembro. Ele chegou a Singapura na quinta-feira passada (15), de onde seguiu rota para o Brasil.

O gigante chinês tem 130,5 metros de comprimento, uma estrutura de cravação de 156 metros, capacidade para içar até 700 toneladas e condições de operar em profundidades de até 70 metros.

Projeto inclui novos acessos em Salvador e na ilha

A ponte é a peça principal do Sistema Viário Oeste, que prevê a abertura de novos acessos em Salvador e em Vera Cruz.

Somente na capital baiana, serão 4,4 quilômetros de estruturas ligando a região da Calçada e de Água de Meninos, com viadutos e túneis paralelos aos da Via Expressa.

Já a ilha terá uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de 8 quilômetros de uma das rodovias estaduais da Bahia (BA), a BA-001, entre a localidade de Tairu e a Ponte do Funil.

As obras da Ponte Salvador-Itaparica foram iniciadas em julho deste ano. A previsão é de que a entrega aconteça no próximo mandato estadual, a partir de janeiro de 2027.



