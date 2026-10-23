Divulgação/Motiva-CCR Sistema de pedágio automático Free Flow, na Via Dutra

As tarifas do pedágio eletrônico free flow da Rodovia Presidente Dutra aumentam a partir da meia-noite desta sexta-feira (23). A mudança vale para o trecho entre São Paulo e Arujá, passando por Guarulhos, e afeta os motoristas que utilizam as pistas expressas.

A atualização foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na terça-feira (20), por meio da Deliberação nº 298, publicada no Diário Oficial da União. O cálculo considera a variação de 4,44% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação.

Este é o primeiro reajuste desde a implantação do sistema, em dezembro de 2025. O valor final não será igual para todos os condutores, pois depende do trecho percorrido, do sentido da viagem, do dia e do horário.

Quem será afetado pelo aumento?

O reajuste vale para quem utiliza o sistema eletrônico nas pistas expressas da Dutra, no trecho entre a capital paulista e Arujá. Já os motoristas que circulam exclusivamente pelas pistas marginais não pagam a tarifa do free flow.

Segundo as regras informadas pela concessionária RioSP, responsável pela administração do trecho, as condições de cobrança são as seguintes:

Pistas marginais: quem utiliza apenas essas vias não paga a tarifa eletrônica.

Pedágio tradicional de Arujá: quem passa pela praça convencional e segue diretamente pela pista expressa não paga uma cobrança adicional do free flow.

Saída para a marginal: quem deixa a pista expressa pode retornar a ela em até duas horas sem uma nova cobrança eletrônica, conforme as regras da concessionária.

Motocicletas: pagam metade do valor da tarifa eletrônica.

Como é calculado o novo valor?

O cálculo considera uma tarifa básica de aproximadamente R$ 0,14 por quilômetro percorrido, além de outros critérios previstos no contrato de concessão.

A aplicação do reajuste também leva em conta a variação de 4,44% do IPCA. Isso não significa, porém, que todos os motoristas terão exatamente esse percentual de aumento ou pagarão o mesmo valor por viagem.

Para consultar a tarifa correspondente ao percurso, o motorista pode acessar o simulador de pedágio da RioSP, informar os dados da viagem e verificar o valor previsto para a cobrança.

Como funciona o sistema free flow?

Diferentemente dos pedágios convencionais, o sistema free flow não tem cabines nem cancelas. Equipamentos instalados na rodovia identificam os veículos por meio de dispositivos eletrônicos ou pela leitura das placas.

Dessa forma, o motorista não precisa parar para pagar a tarifa. A cobrança é calculada de acordo com o percurso realizado nas pistas expressas.

Como pagar o pedágio da Dutra?

A forma de pagamento depende de o veículo ter ou não uma tag, dispositivo eletrônico instalado no para-brisa.

Com tag: a cobrança é feita automaticamente pela operadora do dispositivo. O motorista recebe desconto de 5% em cada passagem.

Sem tag: o sistema identifica a placa do veículo, e o condutor tem até 30 dias para quitar o valor.

Quem não possui o dispositivo pode consultar e pagar os débitos pelo portal oficial do Pedágio Digital, além de verificar as opções de cadastro de cartão para automatizar os pagamentos, quando disponíveis.

Onde pagar presencialmente?

A concessionária disponibiliza pontos de atendimento para pagamento presencial nos seguintes locais:

Arujá: base da concessionária no km 202, sentido Rio de Janeiro.

São Paulo: base da concessionária no km 231, sentido São Paulo.

Posto credenciado: estabelecimento no km 210, sentido São Paulo.

A RioSP alerta que não envia boletos para a cobrança das tarifas. Por isso, os motoristas devem utilizar somente os canais oficiais para consultar e quitar os débitos.

Quem não efetuar o pagamento dentro do prazo de 30 dias está sujeito a multa por evasão de pedágio. Para evitar esquecimentos, a concessionária recomenda o cadastro no Portal do Cliente do Pedágio Digital e a ativação de notificações por SMS sobre as passagens registradas.