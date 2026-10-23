Um balão de vapor foi içado ao topo da caldeira de recuperação da Arauco, empresa responsável pelo Projeto Sucuriú, em Inocência, no Mato Grosso do Sul. O equipamento de 312 toneladas chegou da China em março deste ano, depois de 45 dias de viagem de navio e 48 por meio terrestre.
Por conta do peso ser equivalente a cerca de 200 carros, o balão teve que ser erguido por dois guindastes, que o posicionaram a cerca de 90 metros da maior caldeira do mundo em uma fábrica de celulose.
O nome lembra algo que voa, mas não é pra isso que ele serve. O objetivo do balão, como tanque cilíndrico, é separar a água e o vapor que se encontram no gerador a partir do licor negro, subproduto do cozimento da madeira queimado para gerar calor.
Esse aquecimento ferve a água e produz o vapor. É nessa etapa que o balão, tratado como o "coração da fábrica", faz a organização antes de mandá-lo para as turbinas e transformá-lo em energia elétrica.
A conclusão dos trabalhos está prevista para 2027. Com o equipamento, o Brasil poderá gerar mais de 400 megawatts e produzir mais de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano.