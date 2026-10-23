Reprodução/Arauco Balão de 312 toneladas é içado ao topo da caldeira da Arauco em Inocência, no Mato Grosso do Sul

Um balão de vapor foi içado ao topo da caldeira de recuperação da Arauco, empresa responsável pelo Projeto Sucuriú, em Inocência, no Mato Grosso do Sul. O equipamento de 312 toneladas chegou da China em março deste ano, depois de 45 dias de viagem de navio e 48 por meio terrestre.

Por conta do peso ser equivalente a cerca de 200 carros, o balão teve que ser erguido por dois guindastes, que o posicionaram a cerca de 90 metros da maior caldeira do mundo em uma fábrica de celulose.

O nome lembra algo que voa, mas não é pra isso que ele serve. O objetivo do balão, como tanque cilíndrico, é separar a água e o vapor que se encontram no gerador a partir do licor negro, subproduto do cozimento da madeira queimado para gerar calor.

Esse aquecimento ferve a água e produz o vapor. É nessa etapa que o balão, tratado como o "coração da fábrica", faz a organização antes de mandá-lo para as turbinas e transformá-lo em energia elétrica.

A conclusão dos trabalhos está prevista para 2027. Com o equipamento, o Brasil poderá gerar mais de 400 megawatts e produzir mais de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano.







