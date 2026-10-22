A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul. A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.
No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.
No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.
Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.
Veja a lista completa:
Estado
Município
Desastre
Paraná
Altamira do Paraná
Vendaval
Paraná
Santa Terezinha de Itaipu
Vendaval
Rio Grande do Sul
Alto Alegre
Vendaval
Rio Grande do Sul
Bom Jesus
Chuvas intensas
Rio Grande do Sul
Formigueiro
Chuvas intensas
Rio Grande do Sul
Veranópolis
Chuvas intensas
Santa Catarina
Arabutã
Granizo