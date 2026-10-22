Valter Campanato/Agência Brasil Chuvas



A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul. A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.

No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.

No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.

Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.

Veja a lista completa:

Estado

Município

Desastre

Paraná

Altamira do Paraná

Vendaval

Paraná

Santa Terezinha de Itaipu

Vendaval

Rio Grande do Sul

Alto Alegre

Vendaval

Rio Grande do Sul

Bom Jesus

Chuvas intensas

Rio Grande do Sul

Formigueiro

Chuvas intensas

Rio Grande do Sul

Veranópolis

Chuvas intensas

Santa Catarina

Arabutã

Granizo