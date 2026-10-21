Iracema Duarte com a piraíba de cerca de 200 kg capturada no Rio Tapajós
Reprodução/Instagram
Iracema Duarte com a piraíba de cerca de 200 kg capturada no Rio Tapajós




A pescadora Iracema Duarte fisgou uma piraíba de cerca de 2,4 metros e 200 quilos no Rio Tapajós, no Mato Grosso.

A captura aconteceu na primeira semana de outubro, entre os dias 6 e 10. Esse é um dos maiores exemplares já registrados no local.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Iracema aparece ao lado do peixe, pendurado em uma estrutura de madeira.

Assista:


Piraíba

Também conhecida como a "rainha do rio", a piraíba é o maior peixe de couro das Américas.

Embora a maior parte dos peixes da espécie seja menor, alguns exemplares podem superar a marca de 3 metros de comprimento e 200 quilos.

Entre suas principais características estão os "bigodes" longos e a coloração, que varia de cinza-escuro a esverdeado.

Isso ajuda a piraíba a se camuflar e a localizar presas, já que não enxerga tão bem por ter olhos pequenos.


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