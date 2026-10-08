Bjorn Kallstrom/Goteborgs Marinbiologiska Laboratorium Água-viva de apenas dois a três centímetros, chamada Gonionemus vertens

Uma água-viva de apenas dois a três centímetros pode causar dor intensa e, em alguns casos, levar pessoas ao hospital. A Gonionemus vertens é uma espécie transparente que vive em águas costeiras e costuma ficar escondida entre algas e plantas marinhas.

Na costa oeste da Suécia, mais de 100 registros do animal foram feitos somente durante o verão de 2025, em uma área que vai de Strömstad, no norte, a Kungsbacka, no sul.

O tamanho pequeno e o corpo transparente fazem com que a água-viva seja difícil de perceber durante um banho de mar. O contato com seus tentáculos pode provocar, além de dor forte, vermelhidão e irritação na pele.

O corpo da Gonionemus vertens é transparente e tem cerca de 20 a 25 milímetros de diâmetro, podendo chegar a cerca de 35 milímetros de altura.

Os tentáculos têm aproximadamente um centímetro, mas alguns podem atingir vários centímetros. Um único animal pode ter dezenas deles, chegando a cerca de 80.

Uma das características que ajudam a identificar a espécie é uma marca em forma de cruz localizada dentro do corpo transparente. Ela pode ter cor vermelha, laranja, marrom ou amarela.

A espécie vive principalmente em águas costeiras de regiões de clima temperado e consegue sobreviver tanto na água do mar quanto em locais onde há mistura de água salgada e água doce.

Os tentáculos também ajudam o animal a se prender a algas e ao capim-marinho. Por isso, a água-viva pode ficar entre a vegetação e passar despercebida por quem está na água.

Contato pode causar dor intensa

Os tentáculos da Gonionemus vertens têm células que liberam substâncias capazes de provocar dor forte, vermelhidão e irritação na pele quando entram em contato com uma pessoa.

Um estudo publicado em 2019 na revista científica PeerJ analisou exemplares encontrados na costa oeste da Suécia. Durante a coleta dos animais, um dos pesquisadores foi atingido várias vezes pelos tentáculos.

O estudioso relatou ter sentido dor intensa durante horas, além de marcas vermelhas nos pontos onde houve contato. O pesquisador também apresentou sensação de mal-estar durante a noite.

O estudo reuniu ainda relatos de outras pessoas que tiveram contato com a espécie. Em alguns casos, as reações foram fortes o suficiente para que os banhistas precisassem procurar atendimento hospitalar.

Informações divulgadas pela Universidade de Gotemburgo em 2025 apontaram que pessoas mais sensíveis ou que tenham contato com várias partes do corpo podem apresentar reações mais graves. Entre os sintomas descritos estão dificuldade para respirar, alucinações e febre.

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Onde a espécie vive

A Gonionemus vertens é originária de regiões do norte e oeste do Oceano Pacífico, incluindo áreas próximas à China, Coreia e Japão. Com o passar do tempo, a espécie também foi registrada em outras partes do mundo, como no Atlântico, no Mediterrâneo e em diferentes regiões da Europa.

A chegada desses animais a algumas dessas áreas ainda não é totalmente conhecida. Uma das possibilidades é que tenham sido transportados involuntariamente por navios, inclusive na água utilizada para ajudar a manter o equilíbrio das embarcações durante as viagens.

Outra possibilidade é o transporte junto com organismos marinhos, como ostras.

A espécie também passa por uma fase da vida em que fica presa ao fundo do mar ou a outras superfícies. Nessa etapa, pode ficar grudada em cascos de embarcações e outros materiais e, dessa forma, ser levada para novos lugares.





O que fazer após o contato

A alimentação é formada principalmente por pequenos crustáceos. Durante a noite, a água-viva adulta pode se aproximar da superfície para capturar esses animais. Durante o dia, pode retornar para áreas mais profundas.

A fase adulta acontece durante os meses de verão, quando a água está mais quente. A reprodução também acontece durante os períodos de temperaturas mais altas.

Por isso, pesquisadores orientam que as pessoas tenham atenção ao entrar em áreas rasas com grande quantidade de capim-marinho ou algas, onde esses animais costumam ficar.

Segundo informações da Universidade de Gotemburgo, pessoas que apresentem apenas uma sensação de queimação no local, parecida com a provocada pelo contato com outras águas-vivas, geralmente não precisam fazer nada.

Já quando o contato acontece em várias partes do corpo, surgem outros sintomas ou existe preocupação com a gravidade da reação, a orientação é procurar atendimento médico.