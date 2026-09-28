Reprodução/El periódico/Alba Vigaray ,Sérgio participou de cenas do filme As Bestas, que acabou premiado

No meio das montanhas, entre casas vazias e algumas dezenas de vacas. É neste lugar que vive Sérgio Cela García, o único morador e “prefeito” de uma comunidade no interior da Espanha.

Sérigio tem 70 anos e assistiu Quintela esvaziar ao longo da vida, na província de León, Noroeste do país, próximo à cidade de Barjas. Ele é o único morador remanescente da comunidade, que ainda recebe visitas de antigos moradores no verão.

Contudo, as visitas tem sido cada vez mais esparsas e por períodos menores. Várias casas ficam fechadas o ano inteiro, sem ninguém pisar por lá. Sérgio ficou sozinho após a morte da mãe, há cerca de 30 anos.

Desde então, vive criando vacas, cuida do terreno e se desloca para outras regiões próximas. Apesar da solidão, o morador não é isolado do mundo e, inclusive, sediou um filme premiado.

Wikimedia Commons Caminho para a vila percorre sete quilômetros de estradas sinuosas de cascalho









Rotina, visitas e conexões

Sérgio aprendeu a tocar gado com os pais e, aposentado, ainda mantém a tradição e prática. A rotina também inclui caça com cães e contato com amigos de outras regiões.

O homem posusi um repetidor de sinal instalado, o que garante sinal para comunicação e para acompanhar o noticiário na televisão. A solidão não é rompida somente no verão, inclusive.

Por causa de tradições religiosas, antigos moradores e familiares se reúnem também no outono. Os períodos “agitados”, são curtos, porém. No máximo, 15 dias com outras pessoas.

Com o tempo, o aspecto abandonado também tomou conta da infraestrutura da vila. Segundo Sérgio, o acesso ao local tem sido difícil, com estradas de cascalho esburacadas e cercadas de vegetação.

Palco para o audiovisual

Em 2021, Sérgio recebeu visitas extras ao longo do ano: ao longo de três meses, Quintela foi cenário do filme As Bestas, que ganhou oito prêmios Goya.

A produção levou uma equipe inteira, caminhões e os equipamentos para cima das montanhas. O próprio Sérgio acabou contribuindo com as vacas que cria no cenário das gravações.

A relação, contudo, só se estreitou com o tempo. No começo, o homem preferia ficar sozinho, mas mudou de ideia por querer guardar boas lembranças das gravações.

Cargo na prefeitura e repovoamento

Apesar de ser reconhecido como prefeito, na prática, Sérgio ocupou um cargo de liderança da comunidade. Ele representou Quintela como “alcalde pedáneo”, enquanto a cidade de Barjas possui prefeitura própria que engloba a vila das montanhas.

Contudo, em 2026, segundo documento Boletín Oficial de la Provincia de León, o cargo teria sido passado a Pablo Castro Castro.

A vila de Quintela funciona como unidade administrativa local mesmo sem possuir uma população fixa considerável.

À imprensa local, Sérgio compartilhou que deseja que a vila seja repovoada, mas defende que isso dependeria de melhorias nas condições de moradia e independência do local.