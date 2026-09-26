Reprodução/Sotheby's Escultura de Cintamanicakra Avalokiteshvara, arrematada por cerca de R$ 10 milhões em leilão da Sotheby's

Uma escultura budista rara comprada em um bazar por US$ 100 (R$ 400 na cotação atual) foi vendida por cerca de US$ 2,06 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões), nesta quarta-feira (16) em um leilão realizado pela Sotheby's em Nova York, nos Estados Unidos.

Com 16,5 centímetros de altura, a obra representa Cintamanicakra Avalokiteshvara, divindade da dinastia Tang, período imperial da China que durou de 618 a 907.

O objeto de bronze dourado, adquirido 20 anos antes pela proprietária, foi levado posteriormente para uma avaliação pelo programa Antiques Roadshow, em St. Louis.

Inicialmente, a peça havia sido estimada entre US$ 600 mil e US$ 800 mil (R$ 3,12 milhões e R$ 4,16 milhões) no leilão de Arte Chinesa Importante da Sotheby's. No entanto, em cerca de sete minutos, ela subiu para US$ 2,06 milhões (R$ 10 milhões).

Quem é Avalokiteshvara

Conhecido como Guanyin, Avalokiteshvara é um ser divino que representa a suprema compaixão de todos os Budas no budismo.

A escultura leiloada retrata a manifestação menos comum da figura, chamada de Cintamanicakra. A divindade possui seis braços e, em cada um deles, sustenta um objeto ou faz um gesto relacionado à religião.

Em sua mão esquerda, logo em frente ao peito, a obra segura a joia da mente Cintamani, que realiza desejos espirituais e afasta a ignorância. A mão erguida segura um chakra, enquanto outra exibe o caule de uma flor de lótus.

As mãos restantes carregam um mala, tipo de rosário budista.

Outras peças de destaque

Uma raríssima coleção completa do Sutra da Iluminação Perfeita, feita durante o governo do imperador Qianlong (1735- 1796), também esteve entre os destaques da temporada de leilões de arte chinesa da Sotheby's após ter sido arrematada por US$ 2,66 milhões (R$ 13,83 milhões).

Já um conjunto de peças chinesas de jade oferecido pelo Art Institute of Chicago foi vendido por US$ 3,2 milhões (R$ 16,63 milhões).







