Reprodução/RBS TV Menino chegou aos 54 dias de vida ao hospital em que manteve tratamento para condição pelos útlimos 3 anos e meio

Décimo andar, quarto 1063, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Ao longo de 3 anos e 7 meses, este foi o endereço de “casa” do menino Rhavi de Azevedo Bastos. Ele viveu desde que nasceu dentro do hospital, por causa de uma doença genética rara que carrega.

O menino estava internado na instituição desde os 54 dias de vida. Segundo o HCPA, Rhavi possui Síndrome de Noonan, condição que afeta a musculatura do estômago e intestino, o que o impede de se alimentar.

Nesta quarta-feira (23), esse endereço foi trocado por uma casa na Zona Sul da capital gaúcha. Rhavi iniciou o processo de desospitalização após decisão da Justiça que concedeu fornecimento de atendimento domiciliar, ou “home care”.

Os custos ficam por parte do Estado. Após passar os últimos anos dentro do hospital, a mãe do menino, Jéssica de Azevedo Bastos, realiza um sonho ao lado do filho, com uma grata despedida.

Eu só quero te agradecer por nunca ter desistido do meu filho Jéssica de Azevedo Bastos, mãe de Rhavi, à pediatra do HCPA

Rhavi foi acompanhado pela médica Sandra Helena Machado desde que chegou ao hospital, e pela enfermeira Liege Lessa Godoy, do Programa de Reabilitação Intestinal de Crianças e Adolescentes (Prica), a partir do início da preparação para a alta, em junho, após decisão da Justiça.

Divulgação/HCPA Enfermeira e pediatra entregaram nota de alta à Rhavi, documento necessário para saída









Descoberta da doença e prematuridade

Rhavi nasceu prematuro, com 29 semanas de gestação, após gravidez de alto risco. Ele nasceu noutra instituição e chegou ao HCPA com 54 dias de vida.

Na internação, médicos descobriram a Síndrome de Noonan, condição que exigiu uma série de cuidados e equipamentos especiais para Rhavi, como ventilação mecânica e nutrição por meio da corrente sanguínea. Com isso, o menino precisou de uma sonda gástrica importada.

O quadro clínico também inclui cardiopatia, displasia pulmonar e imunodeficiência genética. Todos esses cuidados deverão ser mantidos em casa, com acompanhamento de profissionais especializados.

O home care permitiu que Rhavi e a família podem viver em casa sem interromper o tratamento que mantinha a vida do pequeno menino.