Montagem iG Lula e Augusto Cury

A nova pesquisa Atlas/Intel mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026, com 43,4% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 33,7%. O principal destaque do levantamento é o crescimento de Augusto Cury (Avante), que passou de 1,6% para 7,8% e alcançou a terceira posição, tecnicamente empatado com Renan Santos (Missão), que tem 7,6%.

O levantamento foi realizado entre 25 e 30 de agosto, após o primeiro debate presidencial e as primeiras sabatinas dos candidatos, além do início do horário eleitoral gratuito.

Lula e Flávio recuam

Apesar de permanecer na liderança, Lula oscilou negativamente em relação à pesquisa anterior da Atlas/Intel, divulgada em julho.

O presidente tinha 44,9% no levantamento anterior e agora aparece com 43,4%, uma queda de 1,5 ponto percentual.

Flávio Bolsonaro também recuou. O senador passou de 35,8% para 33,7%, uma redução de 2,1 pontos.

Augusto Cury apresentou o movimento oposto. O candidato passou de 1,6% para 7,8%, crescimento de 6,2 pontos percentuais.

Veja os números do 1º turno

No cenário estimulado da pesquisa, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados:

Lula (PT): 43,4%

Flávio Bolsonaro (PL): 33,7%

Augusto Cury (Avante): 7,8%

Renan Santos (Missão): 7,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%

Pablo Marçal (PRTB): 1,9%

Romeu Zema (Novo): 1,0%

Samara Martins (UP): 0,9%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

Wilton Grassi (Democrata): 0,1%

Branco/nulo: 0,1%

Não sabe/não respondeu: 0,2%

Com 43,4%, Lula aparece 9,7 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro. Cury e Renan Santos estão separados por apenas 0,2 ponto percentual.

Cury salta para a terceira posição

O crescimento de Augusto Cury é a principal mudança em relação ao levantamento anterior. Em julho, o candidato tinha 1,6%. Agora, chegou a 7,8%, uma alta de 6,2 pontos percentuais.

Com o resultado, Cury ultrapassou Ronaldo Caiado e Romeu Zema e passou a aparecer na terceira posição do levantamento.

Renan Santos, que tinha desempenho superior ao de Cury nas rodadas anteriores, aparece agora com 7,6%, apenas 0,2 ponto atrás.

Lula mantém vantagem no segundo turno

A Atlas/Intel também testou quatro possíveis disputas de segundo turno. Em todos os cenários apresentados, Lula aparece à frente.

Lula x Flávio Bolsonaro



Lula: 47,1%

Flávio Bolsonaro: 42,6%

Branco/nulo/não sabe: 10,3%

A diferença é de 4,5 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 49,2%, contra 42,9% de Flávio. A vantagem do petista caiu de 6,3 para 4,5 pontos.

Lula x Ronaldo Caiado



Lula: 46,6%

Ronaldo Caiado: 41,0%

Branco/nulo/não sabe: 12,3%

A diferença entre os dois é de 5,6 pontos percentuais.

Caiado avançou em relação ao levantamento anterior, passando de 38,9% para 41%. Lula, por outro lado, caiu de 48,2% para 46,6%.

Lula x Romeu Zema



Lula: 47,0%

Romeu Zema: 40,7%

Branco/nulo/não sabe: 12,3%

Nesse cenário, Lula aparece 6,3 pontos à frente.

O petista tinha 48,6% na pesquisa anterior, enquanto Zema registrava 39,6%.

Lula x Renan Santos



Lula: 47,5%

Renan Santos: 26,0%

Branco/nulo/não sabe: 26,6%

É o cenário com a maior diferença entre Lula e um adversário: 21,5 pontos percentuais.

Renan Santos recuou de 30,2% para 26%, enquanto o percentual de branco, nulo ou eleitores que não souberam responder subiu de 22,2% para 26,6%.

Evolução de Lula e Flávio no segundo turno

A série histórica da AtlasIntel mostra como variou a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro nos últimos levantamentos:

Lula

Fevereiro: 46,2%

Março: 46,6%

Abril: 47,5%

Junho: 48,8%

Julho: 49,2%

Agosto: 47,1%

Flávio Bolsonaro

Fevereiro: 46,3%

Março: 47,6%

Abril: 47,8%

Junho: 42,3%

Julho: 42,9%

Agosto: 42,6%

A diferença entre os dois, que chegou a 6,3 pontos em julho, agora está em 4,5 pontos percentuais.





Pesquisa ouviu 5.014 eleitores

A pesquisa Atlas/Intel entrevistou 5.014 eleitores entre os dias 25 e 30 de agosto de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório.

A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07972/2026.