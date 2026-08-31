A nova pesquisa Atlas/Intel mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026, com 43,4% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 33,7%. O principal destaque do levantamento é o crescimento de Augusto Cury (Avante), que passou de 1,6% para 7,8% e alcançou a terceira posição, tecnicamente empatado com Renan Santos (Missão), que tem 7,6%.
O levantamento foi realizado entre 25 e 30 de agosto, após o primeiro debate presidencial e as primeiras sabatinas dos candidatos, além do início do horário eleitoral gratuito.
Lula e Flávio recuam
Apesar de permanecer na liderança, Lula oscilou negativamente em relação à pesquisa anterior da Atlas/Intel, divulgada em julho.
O presidente tinha 44,9% no levantamento anterior e agora aparece com 43,4%, uma queda de 1,5 ponto percentual.
Flávio Bolsonaro também recuou. O senador passou de 35,8% para 33,7%, uma redução de 2,1 pontos.
Augusto Cury apresentou o movimento oposto. O candidato passou de 1,6% para 7,8%, crescimento de 6,2 pontos percentuais.
Veja os números do 1º turno
No cenário estimulado da pesquisa, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados:
- Lula (PT): 43,4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33,7%
- Augusto Cury (Avante): 7,8%
- Renan Santos (Missão): 7,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%
- Pablo Marçal (PRTB): 1,9%
- Romeu Zema (Novo): 1,0%
- Samara Martins (UP): 0,9%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
- Wilton Grassi (Democrata): 0,1%
- Branco/nulo: 0,1%
- Não sabe/não respondeu: 0,2%
Com 43,4%, Lula aparece 9,7 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro. Cury e Renan Santos estão separados por apenas 0,2 ponto percentual.
Cury salta para a terceira posição
O crescimento de Augusto Cury é a principal mudança em relação ao levantamento anterior. Em julho, o candidato tinha 1,6%. Agora, chegou a 7,8%, uma alta de 6,2 pontos percentuais.
Com o resultado, Cury ultrapassou Ronaldo Caiado e Romeu Zema e passou a aparecer na terceira posição do levantamento.
Renan Santos, que tinha desempenho superior ao de Cury nas rodadas anteriores, aparece agora com 7,6%, apenas 0,2 ponto atrás.
Lula mantém vantagem no segundo turno
A Atlas/Intel também testou quatro possíveis disputas de segundo turno. Em todos os cenários apresentados, Lula aparece à frente.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula: 47,1%
- Flávio Bolsonaro: 42,6%
- Branco/nulo/não sabe: 10,3%
A diferença é de 4,5 pontos percentuais.
Na pesquisa anterior, Lula tinha 49,2%, contra 42,9% de Flávio. A vantagem do petista caiu de 6,3 para 4,5 pontos.
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 46,6%
- Ronaldo Caiado: 41,0%
- Branco/nulo/não sabe: 12,3%
A diferença entre os dois é de 5,6 pontos percentuais.
Caiado avançou em relação ao levantamento anterior, passando de 38,9% para 41%. Lula, por outro lado, caiu de 48,2% para 46,6%.
Lula x Romeu Zema
- Lula: 47,0%
- Romeu Zema: 40,7%
- Branco/nulo/não sabe: 12,3%
Nesse cenário, Lula aparece 6,3 pontos à frente.
O petista tinha 48,6% na pesquisa anterior, enquanto Zema registrava 39,6%.
Lula x Renan Santos
- Lula: 47,5%
- Renan Santos: 26,0%
- Branco/nulo/não sabe: 26,6%
É o cenário com a maior diferença entre Lula e um adversário: 21,5 pontos percentuais.
Renan Santos recuou de 30,2% para 26%, enquanto o percentual de branco, nulo ou eleitores que não souberam responder subiu de 22,2% para 26,6%.
Evolução de Lula e Flávio no segundo turno
A série histórica da AtlasIntel mostra como variou a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro nos últimos levantamentos:
Lula
- Fevereiro: 46,2%
- Março: 46,6%
- Abril: 47,5%
- Junho: 48,8%
- Julho: 49,2%
- Agosto: 47,1%
Flávio Bolsonaro
- Fevereiro: 46,3%
- Março: 47,6%
- Abril: 47,8%
- Junho: 42,3%
- Julho: 42,9%
- Agosto: 42,6%
A diferença entre os dois, que chegou a 6,3 pontos em julho, agora está em 4,5 pontos percentuais.
Pesquisa ouviu 5.014 eleitores
A pesquisa Atlas/Intel entrevistou 5.014 eleitores entre os dias 25 e 30 de agosto de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório.
A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07972/2026.